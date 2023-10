Bia Haddad é campeã do WTA Finals Elite e subirá oito posições no ranking mundial

Após se tornar a primeira brasileira semifinalista de Grand Slam desde Maria Esther Bueno, Bia Haddad Maia teve mais uma grande conquista em sua carreira.

Na manhã deste domingo, a brasileira de 27 anos venceu a tenista chinesa Qinwen Zheng por 2 sets a 0 (com parciais de 7/6 e 7/6), em 2h50 de partida, e se sagrou campeão do WTA Elite Trophy, em Zhuhai, na China.

O WTA Elite Trophy é um torneio que reune as 11 jogadoras que não se classificaram para o WTA Finals — competição que abrange as oito melhores colocadas no ranking WTA — e mais uma convidada, em formato de grupos e finais. O torneio serve como uma oportunidade para a tenista se aproximar do top 10 no final da temporada.

Com o resultado, Bia Haddad somou 700 pontos no ranking mundial da WTA e subirá da 19ª para 11ª posição, apenas uma abaixo da melhor marca da carreira. Este é seu terceiro título de simples da WTA — a brasileira já conquistou os 250 em Nottingham e Birmingham em junho de 2022 —, o mais relevante de todos e o primeiro da temporada.