Bernie Sanders diz que fica feliz se meme arrecadar milhões para caridade

O senador norte-americano Bernie Sanders, o famoso ranzinza fotografado na posse do presidente Joe Biden de luvas de inverno e cara amarrada por trás da máscara, imagem que se tornou meme instantaneamente, disse no domingo que ficou feliz por ela poder ajudar a arrecadar milhões para caridade.

Provocando risos em todo o mundo desde que viralizou, o meme mostra desde as luvas de Sanders tocando a Mão de Deus de Michelangelo na Capela Sistina até o democrata do Vermont ajudando a atriz Demi Moore a moldar barro em uma cena do filme “Ghost – Além da Vida”, entre outros.

Indagado pela CNN no domingo se está curtindo o meme tanto quanto o resto do planeta, o político de 79 anos deu um sorriso atípico e disse estar exultante de saber que suas luvas costuradas a mão, sua máscara azul e sua carranca característica podem ser transformadas em ouro para compatriotas necessitados.

“Não somente estamos nos divertindo, mas o que estamos fazendo aqui no Vermont é que venderemos em todo país moletons e camisetas, e todo o dinheiro que será arrecadado – que espero que seja alguns milhões de dólares – irá a programas como o ‘Meals on Wheels’, que alimenta cidadãos idosos de baixa renda”, disse ele.

“Então acaba sendo uma coisa boa, e não somente uma coisa divertida”.

Jen Ellis, uma professora do Vermont, contou no Twitter que deu as luvas, que costurou com lã reaproveitada de suéteres, a Sanders dois anos atrás.