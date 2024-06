Bernard Arnault, dono da Louis Vuitton e um dos mais ricos do mundo, compra participação na Cartier

Com uma fortuna de US$ 203 bilhões (cerca de R$ 1,09 trilhão) e como terceiro homem mais rico do mundo, Bernard Arnault comprou uma fatia da Richemont, empresa que controla a joalheria de luxo Cartier, segundo informações obtidas pela agência de notícias Bloomberg. Ainda de acordo com a publicação, não foi divulgado o tamanho exato da aquisição de ações, mas fontes próximas dizem que foi uma 'pequena' parte.

A Richemont é controlada pelo bilionário sul-africano Johann Rupert, que também possui a marca Van Cleef & Arpels. Bernard Arnault é o presidente e CEO da LVMH, um conglomerado de luxo que engloba mais de 70 marcas de luxo em diversas indústrias, como moda, beleza, vinhos e relógios, entre elas Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Givenchy, Moët & Chandon e muitas outras.

O bilionário já demonstrou interesse em adquirir, por diversas vezes, a marca Cartier, mas o negócio poderia esbarrar em órgãos de controle, pois a LVMH já possui diversas marcas de luxo no setor de relógios e joias. O portfólio da LVMH abrange Bulgari, TAG Heuer, Tiffany & Co. e outras marcas de prestígio.

Sucessão de Arnault

Atualmente com 75 anos, Arnault já prepara um de seus cinco filhos para assumir o grupo quando ele completar 80 anos, idade limite para ocupar o cargo máximo dentro da LVMH. Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric e Jean, todos os herdeiros de Arnault, possuem cargos na LVMH. No entanto, apenas dois filhos do primeiro casamento de Arnault, Delphine e Antoine, são membros do conselho do grupo. Alexandre e Frédéric possivelmente entrarão no conselho.

Marcas do grupo LVMH

O conglomerado LVMH possui uma vasta coleção de marcas e subsidiárias em várias indústrias. No segmento de vinhos e destilados, destacam-se nomes como Ao Yun, Chandon, Hennessy, Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Glenmorangie e Dom Pérignon, entre outros.

Na moda e artigos de couro, o grupo é lar de marcas renomadas como Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Fendi, Celine e Marc Jacobs, oferecendo uma ampla gama de estilos e estéticas.

A divisão de perfumes e cosméticos inclui marcas como Guerlain, Acqua di Parma, Parfums Givenchy e Fenty Beauty by Rihanna.

No setor de relógios e joias, a LVMH abriga Bulgari, TAG Heuer, Tiffany & Co. e outras marcas de prestígio. A divisão de varejo abrange empresas como DFS, Le Bon Marché e Sephora.

Além disso, o grupo está envolvido em várias outras atividades, desde a hospitalidade com Bulgari Hotel and Resorts até a mídia, com propriedades como Les Echos e Radio Classique.