Berço da Bossa Nova no RJ, Casa Villarino anuncia fechamento após 67 anos

Um dos berços da Bossa Nova no Rio de Janeiro suspendeu suas atividades. A Casa Villarino Bar, localizada na Rua Calógeras, no Centro do Rio, anunciou o fechamento do estabelecimento na noite de segunda-feira, dia 16, em meio à pandemia do coronavírus. Aberta em 1953, o local foi onde o jovem Tom Jobim foi apresentado a Vinicius de Moraes há 64 anos. Sentados em uma das mesas, preservada até hoje pela adminstração, eles criaram a peça “Orfeu da Conceição”.

“É com grande pesar que informamos aos nossos queridos clientes e amigos a suspensão das nossas atividades no dia 16/11/2020. Nos sentimos muito honrados e orgulhosos por termos feito parte da bela história da Casa Villarino, um dos berços da Bossa Nova e ponto de encontro de intelectuais e artistas. Agradecemos a todos aqueles que nos prestigiaram com sua presença desde 1953. Continuamos com o e-mail para contato csvillarino@gmail.com e as redes sociais”, disse a postagem do restaurante.

Em entrevista ao jornalista Ancelmo Gois, Stella Imai, que administra a Villarino, diz que “o Centro do Rio virou uma cidade fantasma depois da pandemia” e que não pode manter dez empregados para servir cinco, seis refeições por dia.

— Na parte da noite, o Centro ficou um albergue de moradores de rua — acrescentou ela, que espera que, mais tarde, consiga reabrir.

Das seis casas Villarino no Centro, só sobrou a matriz. Em entrevista ao GLOBO, em setembro de 2019, Stella afirmou que era preciso muita criatividade para tocar o negócio:

— Há o pessoal das quentinhas a R$ 10, que não tem nossos encargos nem fiscalização. A Vale e outras empresas saíram daqui. Fomos perdendo clientes. A queda chegou a 50%. Ofereço pipoca, amendoim, chocolate e caldinho nos happy hours. Já tenho 97 pratos com nomes de clientes, e coloco um por dia no cardápio. O dono do prato ou o aniversariante que leva cinco pessoas não paga. Participo de eventos, e, toda última sexta do mês, tem uma festa temática.

Quando foi criada, a Casa Villarino funcionava como uma uisqueria e só abria a partir das 18h. O local foi ponto de encontro de grandes artistas da nossa música e da época do rádio, como Ary Barroso e Elizete Cardoso. Políticos, artistas plásticos e personagens da boemia carioca eram frequentadores assíduos do bar.

O Berço da Bossa ainda mantinha a parte estrutural original da década de 1950, como o piso, fotos e registros autografados por todos os artistas, políticos e grandes nomes que ali estiveram.