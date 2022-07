Beluga, o estranho avião de carga da Airbus, vem ao Brasil pela primeira vez neste domingo

O avião Airbus A300-600ST, mais conhecido como Airbus Beluga, virá pela primeira vez ao Brasil neste sábado, 23. A aeronave, que chama a atenção por causa do seu desenho diferenciado, deve pousar no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, no domingo, 24, após voo proveniente do Senegal.

O avião cargueiro - o "ST" no nome se refere à "Super Transporter", ou "Super Transportador" - vem ao Brasil para trazer um helicóptero ACH160, também fabricado pela Airbus e igualmente inédito no país.

O pouso em Fortaleza é apenas o primeiro do avião cujo design remete ao das baleias brancas do Ártico. Da capital cearense, onde ficará para descanso da tripulação e abastecimento, o Airbus Beluga seguirá para o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

No aeroporto do interior de São Paulo, o Beluga ficará no hangar da Azul Linhas Aéreas, onde haverá um evento da Airbus e da Helibras onde convidados poderão conhecer as duas aeronaves que chegam ao Brasil pela primeira vez - tanto o Beluga quanto o helicóptero ACH160 que será descarregado no local.

Depois disso, a aeronave iniciará o seu percurso de volta, voando de Campinas para Fortaleza e, de lá, deixará o país. Os dados de chegada e partida da aeronave no país foram alterados neste sábado, 23, data inicialmente prevista para a chegada da aeronave no Brasil. De acordo com a Fraport, que administra o aeroporto cearense, a chegada da Airbus Beluga está prevista para o início da tarde deste domingo.

Desenvolvido com base no modelo Airbus A300, o Beluga é um dos maiores cargueiros do mundo, capaz de transportar seções de fuselagem de outros aviões e grandes cargas. Em volume, sua capacidade é superior à de outras aeronaves de carga famosas, como o Lockheed C-5 Galaxy, das forças armadas dos EUA, ou o russo Antonov An 124.

Criado no início dos anos 90, o Beluga entrou em operação em 1996. Ao todo, foram produzidas cinco unidades, que fazem parte da primeira geração do modelo. A segunda geração, chamada Beluga XL, é baseada no A330 e, portanto, tem maior capacidade de carga.

Quando os novos Beluga foram lançados, o Beluga ST, como o que desembarca no Brasil neste final de semana, foi deslocado para uma nova missão. Ao invés de transportar peças e equipamentos da Airbus, passou a prestar serviços também para terceiros, através da Airbus Beluga Transport, companhia aérea criada pela fabricante europeia.

ATUALIZAÇÃO, 23 de julho, às 13h23: O cronograma de chegada e saída do avião foi alterado. Inicialmente previsto para pousar no país no sábado, 23, a aeronave chegará ao Brasil apenas no domingo, 24. As informações sobre os voos foram atualizadas.