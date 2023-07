Belo Horizonte é a capital com mais bares no país; confira ranking

O Censo 2022, recém-divulgado pelo IBGE, trouxe algumas surpresas, como o crescimento mais lento da população brasileira em relação ao que se previa. Mas também permite tornar oficial um título há muito reconhecido: Belo Horizonte (MG) é a capital com a maior oferta de bares do país. Levantamento da Abrasel comparou os dados de população do Censo com o número de estabelecimentos ativos na base da Receita Federal.

A capital mineira desponta na liderança, com 178 bares a cada 100 mil habitantes, bem à frente da segunda colocada, Florianópolis, com 150 bares a cada 100 mil moradores, e muito à frente da cidade do Rio de Janeiro (8ª colocada, 99 bares por 100 mil habitantes) e da cidade de São Paulo (14ª colocada, 78 bares a cada 100 mil).

Segundo a Receita Federal, Belo Horizonte tem 4.136 estabelecimento com CNAE principal de bar. A Receita reconhece dois CNAES na categoria, bares com entretenimento e bares sem entretenimento – o CNAE é o número que identifica a atividade de uma empresa.

Considerando-se a área do município, são 12,5 bares por quilômetro quadrado em Belo Horizonte, número também muito superior aos de todas as outras capitais.

Por este critério, São Paulo fica em segundo lugar, com 5,9 bares a cada quilômetro quadrado, logo à frente da terceira colocada, o Rio de Janeiro, que tem 5,1 bares por quilômetro quadrado. Em números totais, São Paulo tem 9.043 bares e o Rio de Janeiro 6.175.

“Não é surpresa, há muito sabemos informalmente que Belo Horizonte é a capital dos bares e botequins. Qualquer pessoa que já tenha visitado a cidade por alguns dias pode atestar isso. Mas agora não há espaço nem mesmo para contestação”, diz o presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci. “Como o estudo leva em conta a atividade principal, creio que o número de estabelecimentos é ainda maior. Porque muitos que têm CNAE de restaurante na cidade servem refeições no almoço e, à noite, funcionam como bar da happy hour em diante”, ele completa.

Bares por regiões do País

Levando-se em conta as regiões, além da líder no Sul, Florianópolis, no Norte a liderança fica com Palmas (TO), que tem 130 bares a cada 100 mil habitantes.

No Nordeste a primeira colocada é Salvador (BA), com 104 bares a cada 100 mil habitantes. E no Centro-Oeste a líder é Goiânia (GO), que tem 101 bares a cada 100 mil habitantes.

No Sudeste, além da líder Belo Horizonte, há um destaque especial para Vitória (ES), que fica em terceiro lugar no país, com 149 bares a cada 100 mil moradores.

Veja a tabela com as 20 principais capitais: