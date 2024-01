Bebidas para o verão: onde tomar smoothies e drinques gelados em São Paulo

Com a chegada do verão, nada melhor do que se refrescar com deliciosas bebidas geladas. Em São Paulo, diversos estabelecimentos oferecem opções irresistíveis, perfeitas para enfrentar o calor da estação. Mesmo que o drinque do verão de 2024 seja o Paloma, feito com tequila, há outras opções.

EXAME Casual selecionou quatro lugares para você experimentar os sabores refrescantes dos smoothies e drinques gelados. Descubra novas combinações e experiências para tornar seus dias quentes ainda mais agradáveis. Seja qual for sua preferência, São Paulo reserva opções para todos os gostos quando o assunto são bebidas geladas neste verão.

Nouzin

A casa, dedicada a brunchs, traz diversas opções de bebidas geladas, como os smoothies (R$20). Eles podem combinar morango, laranja e banana ou então manga, laranja e banana.

Serviço: Rua Padre Carvalho, 204, Pinheiros, São Paulo. Telefone: (11) 3816-0210 ou Whatsapp (11) 97504-2201. Funcionamento: de segunda a domingo das 8h às 19h.

We Coffee

Morango Salty Cream.

A badalada rede de cafeterias traz em seu cardápio diversas opções de smoothies, ali chamados de Salty Cream por virem com um creme levemente salgado por cima. O Blueberry Duo Salty Cream (R$21,50) é um smoothie de blueberry, morango e chá verde, enquanto o Morango Salty Cream (R$20,50), leva morango, pedacinhos de morango frescos e chá verde.

Serviço: Tem sete unidade em São Paulo, mais um na Paulista - Av. Paulista, 1111, Bela Vista, São Paulo. Funcionamento: de segunda a domingo das 7h às 22h (inclusive domingos e feriados).

AVO

Smoothie das Índias.

A casa especializada em brunchs e comidinhas que cabem no dia inteiro traz no menu refrescantes smoothies para o verão. Entre eles, estão o Smoothie das Índias (R$25), feito para quem gosta de manga, e o Smoothie AVO (R$25), que leva avocado, manga e banana. É possível escolher entre leite desnatado, integral ou vegetal.

Serviço: Rua Aspicuelta, 30, Vila Madalena, São Paulo. Telefone (11) 3031-4357. Funcionamento: todos os dias das 8h às 19h.

Red Coffee

Espresso Tonic.

Nas duas unidades – em Pinheiros e em Santo Aamaro –, a casa oferece bebidas para quem quer aplacar o calor. Entre as opções está o Espresso Tonic, que leva tônica, café espresso, gelo e limão (R$22), e o Lemon Brew, feito de xarope de limão siciliano, gelo e cold brew (R$20). Outra sugestão é o Passion Brew, com purê de maracujá, limão, gelo e cold brew (R$20).

Serviço: Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 416, Santo Amaro, São Paulo. Telefone (11) 2372-4003. Funcionamento: de terça e quarta das 9h às 18h, de quinta a sábado das 9h às 22h, e de domingo das 9h às 15h.