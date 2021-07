Basquete dos EUA perde para a França em Olimpíada pela 1ª vez desde 2004

A seleção masculina de basquete dos Estados Unidos sofreu uma derrota inesperada por 83 x 76 diante da França, neste domingo, a primeira nas Olimpíadas desde 2004 e apenas a sexta na história do torneio.

Os franceses já haviam superado os norte-americanos quando se encontraram pela última vez, nas quartas de final do Mundial de 2019, e voltaram a vencer no primeiro dia de ação na Saitama Super Arena, liderados pelos 28 pontos de Evan Fournier.

"Isso foi bom, muito bom", disse Fournier à Reuters após a partida.

Os norte-americanos começaram bem no primeiro tempo, virando o intervalo vencendo por 45 x 37 graças à intensidade defensiva, mas foram derrotados por 25 x 11 em um terceiro período desastroso para os EUA, com a França assumindo a liderança no placar.

A equipe dos EUA recuperou brevemente a liderança no quarto período, mas os franceses não desanimaram, viraram o placar novamente e conquistaram a primeira vitória olímpica contra os Estados Unidos.

Os EUA são sempre o time a ser batido no basquete. Agora, o histórico olímpico da equipe é de 138 vitórias e 6 derrotas, levando o ouro 15 vezes desde que ingressaram no programa olímpico em 1936. A equipe costuma ser mais profunda do que a de qualquer outro país, com suas estrelas da NBA .

Mas a fase recente já sugeria que chegar ao topo do pódio em Tóquio não será tão fácil como no passado, depois de derrotas em dois amistosos consecutivos neste mês, incluindo um revés surpreendente diante da Nigéria, a 22ª colocada no ranking mundial.

Os preparativos também foram prejudicados pela ausência de jogadores devido aos playoffs da NBA deste ano e pela saída tardia de alguns jogadores devido a lesões e testes positivos de Covid-19.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.