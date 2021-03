Basquete e moda: confira a coleção cápsula da Hugo Boss com a NBA

Basquete e moda, esta é a fórmula da nova coleção primavera/verão 2021 da Hugo Boss. O convidado para ilustrar a campanha foi o atleta tricampeão da NBA, Draymond Green. Com exclusividade à Casual, a assessoria da Hugo Boss informou sobre a abertura de um pop up truck BOSS & NBA no shopping Iguatemi São Paulo de 15 de abril a 15 de maio, para o lançamento das peças no país.

A campanha, que será lançada na metade de fevereiro na América do Norte e a partir de abril, no Brasil, apresenta Green junto com um elenco cultural incluindo Isaiah “Zay” Todd, da NBA G League, o rapper norte-americano Aminé, indicado ao Grammy, e o designer de jóias Greg Yuna, além de outros.

A Boss e a NBA colaboram para lançar duas coleções cápsulas este ano. O lançamento inicial de primavera/verão 2021 combinará estilos com os logos da BOSS e da NBA, com logos dos times incluindo New York Knicks, Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers, LA Clippers, Miami Heat, Chicago Bulls, Golden State Warriors, Houston Rockets e Toronto Raptors.

Itens da coleção incluem dois modelos de moletom de algodão com capuz (R$ 1.310), moletom manga curta com logo nas costas (R$ 1.150), Camiseta de algodão com logo frontal (R$ 610), Calça de moletom de algodão (R$ 1.150), Shorts de moletom de algodão (R$ 980), Camiseta relaxed-fit de manga longa (R$ 720).

Para o presidente das Américas e CEO da marca, Stephan Born, a prioridade da marca é inspirar nossos consumidores com novas e atraentes histórias. “É por esse motivo que a colaboração com a NBA é uma grande oportunidade para Boss oferecer produtos que aumentam a presença de marca nos Estados Unidos, ao mesmo tempo fortalece o importante segmento de roupas casuais”.

A segunda coleção de outono/inverno 2021 será lançada nas lojas em outubro deste ano. “Essa parceria com a NBA e este trabalho com a estrela da NBA Draymond Green, nos oferece a habilidade de produzir peças Boss relevantes nacionalmente e regionalmente com os melhores times e talentos que o basquete oferece globalmente”, declara Ingo Wilts, Chief Brand Officer da marca.