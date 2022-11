Barzinho para sala: como incorporar o móvel na decoração

O barzinho para sala é um espaço praticamente indispensável para quem gosta de ser um bom anfitrião e deseja receber bem as visitas de familiares e amigos. Independente da forma ou do tamanho que ele é montado, ter um bar em casa é sinônimo de praticidade, diversão e de uma decoração mais descontraída.

Quais são os benefícios de ter um barzinho para sala?

Além de agregar valor na decoração do seu imóvel, projetar um barzinho para sala, com móveis e objetos específicos que auxiliam na organização de copos e bebidas, também pode trazer inúmeros outros benefícios, como:

Economia de dinheiro: fica muito mais barato comprar garrafas e demais elementos que irão fazer parte da bebida, do que propriamente pagar por uma taça de vinho ou drink em um restaurante, bar ou balada;

Criatividade com base no seu gosto: com um barzinho para sala é possível usar a imaginação, mesclar bebidas e assim criar drinks do jeito que você mais gosta;

Bom para recepcionar e relaxar: o barzinho para sala é perfeito seja para recepcionar familiares e amigos ou ainda mesmo para relaxar depois de um dia estressante;

Segurança para todos: projetar um barzinho para sala e usá-lo com consciência é saber desfrutá-lo tendo ciência de que você já está em casa e não terá que se preocupar se irá precisar se deslocar de um local ao outro.

Confira 5 móveis para bebida que decoram o ambiente

Mais do que escolher a posição ideal para o seu barzinho para sala, é essencial que você seja assertivo durante a escolha do móvel que irá te auxiliar no armazenamento e organização de copos e bebidas, de forma que ele atenda às suas necessidades e expectativas.

Cristaleira bar

A cristaleira bar é perfeita para organizar todos os copos e taças que você usa na preparação dos drinks e ainda ajuda no armazenamento de garrafas de bebida que por vezes não couberam no aparador bar ou carrinho bar do imóvel. Sua estrutura elegante funciona como uma vitrine, deixando expostos sua coleção de copos, taças e demais itens de bar.

Aparador bar

O aparador é uma peça extremamente versátil e elegante que valoriza a decoração de salas de estar e salas de jantar e, portanto, pode ser aproveitado para montar um bar compacto. Sobre o aparador é possível colocar uma bandeja bar com alguns copos, taças e garrafas de bebidas.

Carrinho bar

O carrinho bar além de super versátil e funcional, pode ser encontrado no mercado nos mais diversos modelos e formatos. Sua estrutura compacta permite a acomodação de vários copos, taças, garrafas de bebidas e itens para a preparação de drinks. Além disso, como o carrinho bar possui rodinhas é possível movimentá-lo com facilidade pelo ambiente.

Bar de parede

O projeto com bar de parede é perfeito principalmente para casas e apartamentos pequenos, pois sua estrutura além de decorar a parede do ambiente também libera espaço no chão. No mercado é possível encontrar modelos de bar de parede à pronta entrega ou feitos sob medida.

A peça ainda pode ganhar elementos adicionais que melhoram a sua estética no espaço, como é o caso do bar de parede abaixo que recebeu um toque de iluminação com a fixação de fitas de LED em sua estrutura.

Móvel planejado para bar

Estruturar um móvel planejado para bar em um cantinho da sala também é uma alternativa inteligente para você que deseja trazer ainda mais destaque para esse ambiente. Dependendo do tamanho do ambiente é possível usar a criatividade e a imaginação para criar uma versão mini de uma bancada de bar, com banquetas modernas, iluminação de LED e prateleiras de garrafas.

Essas dicas de decoração e exemplos de móveis para organizar copos e bebidas foram criadas pela Equipe da Viva Decora.

