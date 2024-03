Bartenders de SP faturam R$ 1 mi com coquetéis prontos, um dos mercados que mais crescem no mundo

O segmento de drinques prontos para beber está experimentando um crescimento significativo em escala global. De acordo com um estudo realizado pela consultoria IWSR, especializada no mercado de bebidas, é esperado que os volumes dessa categoria nos dez principais mercados, incluindo o Brasil, aumentem em 24% até o ano de 2026. Até 2021, aproximadamente metade de todos os coquetéis prontos utilizava vodca como base alcoólica, e a análise da IWSR indica que esse destilado continuará desempenhando um papel fundamental no impulsionamento desse segmento.

Foi justamente de olho neste mercado que os sócios e bartenders Diego Dillon e Pablo Moya decidiram abrir a NIB Bebidas, em 2018, focando em bebidas prontas. Mais tarde chegaram para tocar as áreas de estratégias de logística, produção e sistema, os sócios Michael Rodrigues, Carlos Ribeiro e Terlange Souza.

O negócio deu tão certo que o quinteto já fatura R$ 1 milhão por ano e a ideia é expandir ainda mais a distribuição para outros estados brasileiros, além de São Paulo, onde fica a sede da empresa, Minas Gerais, e estados do Sul.

O primeiro lançamento foi um drinque sensorial: o NIB Drink, composto por uma mistura de ervas, frutas e especiarias brasileiras 100% naturais, incluindo o jambu, que é o responsável por criar uma sensação de dormência e eletricidade na boca. A bebida é comercializada em shots de 15 ml cada uma, por R$ 14.

“Este drinque foi criado no nosso bar, o NOH Bar, nos Jardins, em São Paulo, especializado em mixologia. Visando a comercialização do drinque em todo o Brasil, aperfeiçoamos a receita e dessa forma surgiu o NIB Drink”, relembram Diego e Pablo. “Depois de trabalhar mais de 20 anos para a indústria de bebidas e ter nossos bares, foi uma consequência termos nossos produtos. Tínhamos muito claro o que queríamos fazer, com inovações para trazer soluções e experiências tanto para clientes como para estabelecimentos”, dizem.

Apesar do e-commerce, que vende para todo o Brasil, o forte do negócio está na venda em bares e restaurantes. Além disso, é possível encontrar a NIB Bebidas em empórios e mercados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para os próximos anos, um dos objetivos da marca é a expansão do canal off trade para chegar em todos os estados.

Opções de drinques

Além do NIB Drink, a marca conta com um portfólio variado de bebidas. Entre elas está a categoria NIB Cocktails — um dos mais expressivos em vendas da marca. É possível encontrar coquetéis famosos como o Cosmopolitan, Fitzgerald e Margarita (R$ 119,90, garrafas de 700 ml).

Os gins da NIB também trazem inovações, como o primeiro New Western Dry Gin Pera e o INK, este produzido utilizando a base do original com infusão da flor “Clitoria ternatea”, responsável pela mudança de cor da bebida sempre que entrar em contato com algum agente cítrico, além de deixar o sabor do gin mais intenso, com notas florais e adocicadas (a partir de R$ 87,90, garrafa com 1 litro).

Também tem no cardápio o NIB Bitter, um Aromatic Bitter nacional que pode ser utilizado em coquetéis como Fitzgerald, Old Fashioned, entre outros, composto de raízes amargas, cascas de frutas, flores, folhas, ervas e especiarias em alta concentração (R$ 120, garrafa com 150 ml); e a NIB Cachaça Flair, cachaça branca de alambique, leve com sabor agradável, versátil para usar em diversos tipos de drinques e com garrafa adequada para a prática do Flair (R$ 72,90).