Bares e restaurantes vazios transformam Londres em cidade fantasma

O proprietário do Parlez, um pub e restaurante no sul de Londres, esperava que as vendas neste Natal se recuperassem totalmente das restrições impostas pela pandemia de Covid-19 no inverno passado. Em vez disso, cada uma das reservas de grupo desta semana foram canceladas.

O Reino Unido enfrenta uma onda recorde de infecções, com Chris Whitty, o diretor médico da Inglaterra, alertando na quarta-feira que os números de casos “fenomenais” apontam que médicos e enfermeiras inevitavelmente ficarão doentes. Isso deixa empresas como a Parlez pessimistas sobre o que virá pela frente.

Restrições já em vigor, incluindo recomendações para trabalhar em casa, significam que aqueles que poderiam se sentir confortáveis para tomar um drinque agora estão pensando duas vezes, disse o proprietário Matt Ward. Os negócios em outro pub de Ward, o White Horse, no bairro de Brixton, no sul de Londres, também sofreram.

“O pub ainda não voltou ao volume de negócios pré-Covid, mas agora a instabilidade voltou novamente”, disse Ward.

A indústria hoteleira do Reino Unido está mais uma vez sofrendo um golpe econômico à medida que a pandemia avança. Desta vez, não há -- ainda -- uma rede de segurança do governo, mesmo com quase 79.000 casos reportados na quarta-feira.

Embora os locais ainda estejam abertos, o comércio está desacelerando antes do pico do período festivo, já que as pessoas ficam em casa e evitam se socializar em pubs, clubes e restaurantes.

No distrito financeiro da cidade de Londres, na quarta-feira, menos de 30 pessoas foram vistas bebendo do lado de fora de pubs na Watling Street. Os negócios também foram fracos no Leadenhall Market, onde os pubs geralmente ficam lotados em dezembro com centenas de corretores de seguros.

“A queda nas receitas é terrível para restaurantes, especialmente no centro de grandes cidades como Londres”, disse Des Gunewardena, CEO e presidente da D&D Londres, que está por trás de 43 restaurantes, bares e hotéis localizados principalmente na capital do Reino Unido.

Na semana passada, a D&D perdeu 15% de suas encomendas e esta semana parece ser muito pior, disse Gunewardena à Bloomberg. “O governo precisa intensificar e compensar totalmente o impacto massivo nos lucros causado por seus anúncios e orientação quanto a Covid.”

O chef Tom Kerridge foi a uma rede social na terça-feira para revelar que 654 convidados cancelaram as reservas nos últimos seis dias e alertou que muitos locais vão “desmoronar” sem ajuda.

O transporte também está ficando mais vazio. O número de pessoas que usam o metrô de Londres caiu quase um quinto na hora do rush na manhã de segunda-feira desta semana, segundo dados oficiais.

As transações nos cafés da Pret A Manger no distrito financeiro de Londres estão agora em seu nível mais baixo desde outubro, de acordo com o Bloomberg’s Pret Index.