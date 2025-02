Barcos brasileiros se destacam em um dos maiores boat shows do mundo nos EUA

Com o mercado náutico dos Estados Unidos liderando o cenário global, não é surpresa que o Miami International Boat Show, um dos maiores eventos do setor, atraia olhares de todo o mundo. Avaliado em US$ 22 bilhões, o mercado de iates americano representa 35% do segmento mundial, gerando cerca de 650 mil empregos anualmente, segundo a Global Market Insights.

Nesse cenário, o evento, que ocorrerá de 12 a 16 de fevereiro no Miami Marine Stadium, se firma como uma das maiores vitrines para as inovações do setor náutico, reunindo mais de 100 mil visitantes e impactando a economia local em mais de US$ 1 bilhão.

Os barcos brasileiros ganham destaque no evento, refletindo a crescente força do Brasil no mercado internacional. Diversos estaleiros brasileiros e marcas que fabricam iates de luxo por aqui marcarão presença, apresentando modelos que aliam inovação, design e qualidade.

Os visitantes poderão conhecer de perto a excelência da indústria náutica brasileira, que se consolida como uma referência global, conquistando cada vez mais espaço em eventos internacionais. O protagonismo dos barcos nacionais no Miami International Boat Show é um reflexo da capacidade do Brasil de combinar tradição e inovação no desenvolvimento de embarcações de alto padrão. Veja alguns destaques.

AZIMUT YACHTS

Azimut 36. (Divulgação/Divulgação)

Entre os grandes destaques da marca neste ano está o megaiate modelo “Grande 36M”. Com design de alto luxo e 36 metros de comprimento, projetado para oferecer máximo conforto e inovação, ele é construído com uso extensivo de fibra de carbono e, dessa forma, se beneficia de uma estrutura mais leve, que otimiza a navegação e amplia os espaços internos. Outro diferencial é o Sky Lounge panorâmico, um ambiente trazido pela marca italiana ao mundo náutico que proporciona sofisticação e conexão com o mar e a natureza a bordo, já que o espaço, localizado no pavimento acima do convés, é envolto por janelas retráteis e mobiliado com peças de design. O preço parte de 18 milhões de euros.

ARMATTI YACHTS

Armatti 370 Solarium: barco queridinho dos brasileiros. (Divulgação/Divulgação)

O estaleiro de Santa Catarina vai expor a Armatti 340 Solarium, novidade internacional. O modelo, com arquitetura inteligente, maximiza o aproveitamento dos espaços para oferecer conforto e funcionalidade. O barco tem ampla proa, com capacidade para até três pessoas e o generoso cockpit, que acomoda até 14 passageiros. Equipado com opções de motorização dupla de popa, o barco oferece versatilidade nas navegações. Além deste modelo, o público também poderá conhecer a Armatti 370 Solarium. Os preços partem de 312 mil dólares (34 pés) e 485 mil dólares (37 pés).

FISHING RAPTOR

Fishing Raptor 350 Solarium. (Divulgação/Divulgação)

A Fishing 410 Solarium é um dos sucessos da marca, com mais de 300 unidades vendidas em mercados como Brasil e Estados Unidos. Para atender às preferências do público norte-americano, foi desenvolvida uma versão da Fishing 410 Solarium com quatro motores, garantindo ainda mais potência e velocidade, características altamente valorizadas nesse mercado, segundo a marca. Outro modelo de destaque será a Fishing 350 Solarium. Os preços partem de 325 mil dólares (35 pés) e 628,900 mil sólares (41 pés).

FIBRAFORT

Granfort 300 GTX. (Divulgação/Divulgação)

O grande destaque da marca será a Granfort 300 GTX. Com capacidade para 12 pessoas, seu casco com design aerodinâmico reforça a imponência da embarcação, enquanto o layout interno e externo foi pensado para proporcionar máximo conforto e lazer. Entre os diferenciais, estão a ampla área gourmet na popa, um solário rebaixado e passagem lateral para a proa para mais conforto e segurança e um interior otimizado com espaços de armazenamento estrategicamente distribuídos. A embarcação também oferece acomodação para pernoite de até quatro pessoas e tem preço inicial de 289.900 dólares.

HANOVER

Hanover 387. (Divulgação/Divulgação)

A fabricante brasileira Triton Yachts confirma a sua participação pela terceira vez por meio da marca Hanover. O estaleiro paranaense apresentará lanchas de sucesso como a Hanover 305, Hanover 387 e também os modelos Hanover 255 e a Hanover 415, com valores a partir de 115 mil dólares até 550 mil dólares. As embarcações se destacam pela segurança e aproveitamento de espaços e são ideais para passeios, para prática esportiva além de proporcionarem confortáveis ambientes para confraternizações e para pernoite.