Barco queridinho dos brasileiros tem cama king size e custa R$ 1,6 milhão; veja fotos

Solário, dois sofás, espaço gourmet e cama king size. Esses são os itens presentes em um dos barcos mais desejados pelos brasileiros: o Armatti 370 Solarium. A embarcação foi lançada no início de 2023 e já foram vendidas 20 unidades a um custo que parte de R$ 1,6 milhão, podem aumentar dependendo da customização -- praticamente sem limites. O modelo vai estar exposto durante a 26ª edição do São Paulo Boat Show, de 21 a 26 de setembro, o principal evento do setor.

A proa -- parte da frente do barco -- tem solário com três espreguiçadeiras. Na área central da embarcação há dois sofás, geleira com opcional de placa fria e também é possível adicionar uma mesa. A praça de popa -- parte de trás do barco -- tem espaço gourmet, além de grill, outra geleira, pia e possibilidade de incluir banquetas. Opcionais deste modelo de embarcação são a escada na popa e a plataforma submergível.

No interior, a cabine é equipada com cozinha completa, sofá de apoio e mesa central rebatível, que transforma o ambiente em mais um camarote para casais. Além da iluminação em led, janelas com vista panorâmica favorecem a luz natural. O quarto principal é um dos maiores da categoria com quase dois metros de largura e dimensões de um modelo king size. O banheiro tem box fechado e torneira com duas temperaturas. A capacidade é de 14 pessoas durante o dia e quatro para pernoite.

Produção em Santa Catarina

O Armatti 370 Solarium tem 11,30 metros de comprimento, e 3,35 metros de largura. A montagem é feita no estaleiro em Santa Catarina. As principais características que diferenciam esta embarcação de outros barcos da mesma categoria são as cabines que, além de espaçosas, principalmente a de meia-nau, trazem um design interno sofisticado pensado em trazer o mesmo conforto encontrado em hospedagens de luxo”, afirma o CEO da Armatti Yachts, Fernando Assinato.

Além do barco, a Armatti Yachts vai apresentar no São Paulo Boat Show a nova linha de design de interiores de outros modelos da marca, que também estarão disponíveis para visitação. As novas Armatti 390 Sport Coupé, 420 e 460 Sport Fly tiveram o interior renovado, principalmente a iluminação em LED.