Barcelona supera Real e se torna clube mais valioso do mundo, diz Forbes

O Barcelona saltou à frente do rival espanhol Real Madrid e se tornou o clube mais valioso do mundo, sendo avaliado em 4,76 bilhões de dólares, de acordo com uma lista publicada pela revista de negócios Forbes nesta segunda-feira.

O Real Madrid, que já encabeçou a lista cinco vezes, derrotou o Barcelona por 2 x 1 no clássico espanhol no sábado, mas ficou no segundo lugar fora de campo ao ser avaliado em 4,75 bilhões de dólares.

A Forbes disse que o valor médio dos 20 maiores clubes aumentou 30% na comparação com dois anos atrás, ou 2,28 bilhões de dólares, apesar de a pandemia de covid-19 ter afetado a renda derivada das partidas, que caiu para 441 milhões de dólares na temporada passada – 9,6% a menos do que em 2017-18.

"O sofrimento está longe de terminar, existe um declínio cada vez pior na renda das partidas na temporada atual, já que a maioria dos times das maiores ligas da Europa ainda só permite que poucos torcedores assistam jogos", escreveu o editor-gerente-assistente da Forbes, Mike Ozanian.

Campeão europeu, o Bayern de Munique (4,215 bilhões de dólares) é o terceiro da lista, e os "Seis Grandes" da liga inglesa – Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal e Tottenham Hotspur – estão entre os 10 mais valiosos.

O Paris St Germain, campeão francês e vice-campeão da Liga dos Campeões da temporada passada, subiu para o nono lugar após ser avaliado em 2,5 bilhões de dólares graças um aumento de 129% em dois anos – o maior entre os 10 maiores clubes.