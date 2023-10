Bar flutuante da Heineken no Pinheiros vira passarela de moda em colaboração com Airon Martin

O bar flutuante que a Heineken instalou dentro do rio Pinheiros vai se transformar em uma passarela de moda nesta sexta-feira, 27. Tudo para celebrar a parceria da cervejaria com o designer brasileiro Airon Martin, fundador e diretor criativo da marca Misci -- que veste a primeira-dama Janja da Silva. O artista assume um papel de usar sua expertise e paixão por inovação, questões ambientais e culturais para orientar a Heineken em direção a práticas ainda mais responsáveis.

Airon Martin usará o bar flutuante como palco para apresentar os looks da coleção Valor Latino que estarão disponíveis nas lojas da Misci a partir de novembro. O designer expõe itens exclusivos em tótens, apresentando matéria prima que farão parte de sua próxima coleção e desfile relacionado À sustentabilidade e o público convidado poderá conferir de perto.

Segundo a Heineken, esta colaboração une a paixão pela criatividade de Airon Martin com o compromisso da cervejaria com a sustentabilidade, "criando uma sinergia que redefine os limites do design e da inovação ambiental".

Entre as diversas ações que o designer terá dentro da Heineken, uma delas envolve desenvolver programas internos para promover a conscientização sobre sustentabilidade entre os funcionários. Isso pode incluir palestras, workshops e atividades interativas para educar os colaboradores sobre práticas sustentáveis no local de trabalho e em suas vidas pessoais.

Bar Flutuante

Desde o dia 30 de setembro começou a funciona o bar flutuante temporário da Heineken dentro do rio Pinheiros, em São Paulo. O Floating Bar vai funcionar até o dia 29 de outubro, sempre de sexta a domingo. O ingresso de acesso é gratuito, mas controlado por agendamento, feito por meio de um site do bar.

O rio Pinheiros não foi escolhido de maneira aleatória pela cervejaria para montar o bar. O objetivo da Heineken é chamar a atenção da população para as condições do rio, um dos mais importantes da capital a paulista e poluído há décadas.

Maurício Giamellaro, CEO da Heineken, conta que a ideia surgiu -- dele -- há cerca de um ano e fica dentro da plataforma da cervejaria chamada de Green Your City. "O nosso objetivo central é provocar o paulistano a repensar no uso do rio e também ajudar. Toda a receita gerada com a venda de bebidas e de comidas no bar vai ser revertida para a SOS Mata Atlântica, nossa parceria", explica. A expectativa é arrecadar cerca de R$ 1 milhão.

Serviço

Floating Bar

Localização: Parque Bruno Covas

Funcionamento: Sexta a domingo - das 17h às 23h

Período: 30/09 a 29/10

Agendamento: disponível por meio do site.