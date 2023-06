Bar em casa: 5 marcas de drinques engarrafados para provar

Foi-se o tempo em que beber coquetéis engarrafados era sinônimo de bebida de baixa qualidade. O mercado que era tímido antes da pandemia, ganhou corpo durante o confinamento e segue com novos adeptos.

“O drinque engarrafado traz um comodismo para quem quer beber bem”, acredita Alê D’Agostino criador dos coquetéis da APTK Spirits. “Há também o público que não quer errar na hora de fazer o drinque: ele escolhe a garrafa do coquetel preferido dele, já pronto e serve”, diz Bruno Siqueira, da Welcome Brands. Fato é que hoje os drinques engarrafados chegam para ficar.

Cinco marcas de drinques engarrafados para conhecer:

Old Fashioned, da Benericks

A marca mineira de drinques engarrafados ganhou mercado por trazer um toque de brasilidade em suas receitas. Além de drinques em garrafas, também tem versões em latinhas como o Negroni Spritz e o Spiced Mojito Spritz. A boa pedida da marcar é o Old Fashioned produzido com Bourbon Americano com mel de abelha nativa brasileira.

R$ 60, com 160ml. A venda pelo site http://www.benericks.com.br

N45 Negroni Café, da Welcome Brands

Na fórmula do N45 Coffee, elaborada pelo master distiller da marca, Cesar Griffo, é utilizado um extrato de café arábica descafeinado, que passa por uma infusão de 60 dias antes de ser adicionado ao coquetel para ficar mais uma semana infusionado. O N45 Negroni já era conhecido no mercado: a versão final chegou após 44 versões e foi o primeiro negroni artesanal a ganhar premio internacional.

R$ 164,90, garrafa de 1 litro. A venda nos mercados St Marche e http://www.tudodebebidas.com.br.

Dry Martini, da Bitter & Co

Desde 2017 produzindo drinques engarrafados, André Clemente amante de bons drinques, em especial negroni, lançou sua marca com a intenção de agilizar o serviço do bar. Em pouco tempo a marca ganhou novos produtos que podem ser vendidos em dose única (100ml) e para duas doses (250ml). O Dry Martini é uma das ótimas opções da marcar.

R$ 35, com 100ml e R$ 60, com 250ml. A venda pelo site http://www.bitterandco.com.br.

Cosmopolitan, da APTK

Um dos nomes fortes em drinque engarrafados, a APTK que tem a frente o bartender Alê D’Agostino, tem diversas opções para quem quer ter um drinque rápido para servir. Entre autorais – como o L’Orange, Alê Martini, entre outros – figuram bons clássicos como o Fitzgerald, Boulevardier, Old Fashioned e o Cosmopolitan, coquetel que ficou famoso após a série Sex and the City.

A venda pela http://www.aptkspirits.com, no Fast Shop e lojas físicas. Rua Haddock Lobo, 1626, 2opiso.

R$ 130, com 375 ml

Negroni, da Draco

A empresa de gin brasileiro tem na lista de produtos o Draco Negroni, feito com o gin da própria marca, bitter e vermute artesanal. A marca ainda vende o produto em forma de kit (R$ 156) que além da garrafa de 750ml acompanha dois copos.

R$ 120, com 750ml. A venda pelo site http://www.dracogin.com.br