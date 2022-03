Bar da Dona Onça tira estrogonofe do cardápio em boicote à Rússia

A guerra entre Rússia e Ucrânia chegou na gastronomia e pode estar mais próxima do seu prato do que você imagina. Nesta terça-feira, 8, o Bar da Dona Onça, em São Paulo, anunciou que está retirando o estrogonofe de seu cardápio em protesto contra o país chefiado por Vladimir Putin.

No Bar da Dona Onça, chefiado por Janaína Arueda, que também comanda A Casa do Porco, o tradicional prato russo, conhecidíssimo em todos os rincões do Brasil, está no cardápio como “estrogonofe de boi com batata palha frita e arroz soltinho”.

“Na minha experiência no Cozinheiros pela Educação, o estrogonofe, de origem russa, e sua viagem até o Brasil, onde se tornou um prato muito popular, foi uma peça-chave na abordagem à Segunda Guerra Mundial nas escolas públicas de São Paulo”, explica Janaína, que foi voluntária do projeto que beneficiou cerca de 2 milhões de estudantes da rede estadual por quatro anos.

“Decidimos tirar o prato do cardápio neste momento delicado para se falar sobre a Rússia como forma de lembrar que uma nação não pode ser representada por um homem como este presidente, mas, sim, por sua rica história cultural, criada pelo povo.”

A chef reafirma a importância da gastronomia como ferramenta de educação política e completa: “Estamos na torcida pela paz e dizendo aos nossos amigos ucranianos e russos — que também estão sofrendo com essa guerra — que eles não estão sozinhos nessa luta", completa.

Por ora, o estrogonofe do Bar da Dona Onça só deve voltar a ser servido quando a guerra terminar.

Boicotes gastronômicos

Além dos pratos, os boicotes contra a Rússia estão presentes nos copos. O Moscow Mule, bebida clássica que tem como base vodca, limão e angostura, também já sente os efeitos da guerra.

Em bares da Lapa, no Rio de Janeiro, a vodca russa presente nos drinques de algumas casas foram substituídas por destilados brasileiros e importados (exceto da Rússia).

Segundo reportagem do The New York Times, em Nova York, restaurantes de culinária russa estão sentindo o público ir embora por conta da guerra. Em alguns estabelecimentos, o movimento chegou a cair 60%.

A confusão chegou até mesmo nas grandes premiações internacionais de gastronomia.

O prestigiado Guia Michelin, por exemplo, anunciou na semana passada que está suspendendo suas recomendações em todos os restaurantes russos. "Dada a severidade da crise atual, as equipes do Guia Michelin tomaram a decisão de suspender todas as atividades de recomendações de restaurantes na Rússia", comunicou o guia.

Ontem, o 50´s Best também anunciou a exclusão de casas russas da sua lista dos 50 melhores restaurantes do mundo. Ironicamente, o anúncio deste ano seria sediado em Moscou, mas foi mudado para Londres. "Não atribuímos a nenhum bar ou restaurante a responsabilidade pelas ações de seu governo, mas confirmamos que não haverá estabelecimentos russos nas listas de 2022", disse, em nota.