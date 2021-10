Bali reabre para voos internacionais mas os turistas não aparecem

Bali reabriu suas portas nesta quinta-feira (14) para os voos internacionais procedentes de alguns países, como China, Japão e França, em uma nova etapa da ilha turística da Indonésia para receber visitantes estrangeiros. Mas as autoridades de Bali informaram que não esperam nenhum voo internacional para esta quinta-feira.

Para entra na ilha, os visitantes devem estar vacinados, respeitar cinco dias de quarentena em um hotel e seguir os protocolos rígidos da visita.

"Estamos preparados, esperando os voos internacionais", disse Taufan Yudhistira, porta-voz do aeroporto. "Mas não há nada programada para hoje".

O aeroporto internacional Ngurah Rai de Bali pode receber turistas de 19 países, incluindo Coreia do Sul, China, Japão, França, Emirados Árabes Unidos e Nova Zelândia, segundo as autoridades.

A abertura parcial não inclui os australianos, que estavam entre os principais visitantes da ilha antes da pandemia.

A Indonésia, de 270 milhões de habitantes, foi muito afetada pela contagiosa variante delta do coronavírus e chegou a registra mais de 56.000 casos de covid-19 em apenas um dia em meados de julho.

O governo aplicou medidas restritivas nas áreas mais afetadas, fechou negócios não essenciais e limitou os deslocamentos das pessoas.

O número de casos caiu com a campanha de vacinação no arquipélago e as autoridades começaram a flexibilizar as restrições.