7 balcões de bares e restaurantes entre os mais disputados de São Paulo

Sentar-se no balcão de bares e restaurantes é uma experiência única para quem gosta de gastronomia. Não menos convidativos do que as mesas nos salões, esses balcões são disputados como opções para uma refeição confortável, oferecendo a experiência de acompanhar de perto a preparação de pratos e bebidas.

EXAME Casual selecionou sete endereços que oferecem a experiência de degustar pratos saborosos e bebidas exclusivas diretamente no balcão, enquanto você pode observar chefs talentosos e bartenders em ação. De clássicos bares a restaurantes contemporâneos, a cidade de São Paulo oferece uma ampla variedade de opções para aqueles que desejam saborear suas refeições e drinques de maneira íntima e envolvente.

Adega Santiago

Sob o comando do empresário Ipe Moraes, a Adega Santiago tem como foco a cozinha ibérica, incluindo muitas opções para compartilhar e carta de vinhos. A unidade Cidade Jardim, inaugurada em 2013, conta com dois balcões, um na área externa e outro na área interna do restaurante, que possuem decoração rústica, incluindo muita madeira. Dentre as sugestões, do cardápio o tradicional Arroz Caldoso do Mar a R$146 e Bacalhau ao Forno (com arroz de brócolis, batata ao murro e cebolas caramelizadas) por R$173.

Endereço: Shopping Cidade Jardim, 4º piso - Av. Magalhães de Castro, 12000 - Morumbi.

Aima

Inspirado na filosofia Wabi-Sabi, o Aima tem sua identidade visual baseada no Kintsugi, uma arte japonesa que repara cerâmicas quebradas com uma mistura contendo pó de ouro. No balcão situado de frente para o bar, é possível usufruir dos coquetéis autorais da casa. No cardápio, estão as novidades, Nori Crocante Spicy Tuna (crocante de folha de arroz e nori, atum, ovas de masago, flor de sal e kewpie) a R$51 e o Kamameshi de Lagosta (arroz japonês, lagosta, legumes, shitake, gema de ovo orgânico curado no shoyu e manteiga trufada) a R$198, serve 2 pessoas.

Endereço: Shopping Iguatemi - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2232, Jardim Paulistano.

Bar Balcão

O clássico bar de São Paulo, aberto em 1994, tem um balcão de 25 metros de comprimento dá voltas pelo salão, com bancos tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Os sanduíches são o carro-chefe do local, sendo o beirute (R$ 40), que leva rosbife, tomate, queijo muçarela, tudo feito no pão sírio, é um dos mais pedidos. Nos drinks, a sugestão é provar as caipirinhas. A versão de limão e maracujá sai por R$ 32.

Endereço: Rua Doutor Melo Alves, 150, Jardim Paulista.

Casa Europa

O restaurante fica em um casarão de esquina, no circuito das lojas de decoração da Alameda Gabriel Monteiro da Silva. Sua ambientação é toda em madeira, com nichos preenchidos por garrafas de diferentes bebidas e iluminado com lâmpadas pendentes. O balcão, voltado de frente para o forno a lenha e a vitrine dos crus, é concorrido para saborear tanto opções quentes como as frescas, no caso dos crudos, carpaccios, como o de barriga de salmão trufado, R$ 96, e saladas, como a Salada de Polvo (com folhas, melancia, amêndoas laminadas, molho de limão e queijo stracciatella, R$ 79)

Endereço: Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 726, Jardim Paulistano.

Geiko San

O ambiente intimista tem o balcão como destaque, espaço de experiências degustativas e sensoriais. O chef Walber apresenta para os comensais uma caixa repleta das melhores iguarias do dia, batizada de Netabako: trufas frescas, ikura, foie gras, vieira, wagyu, crab, lagostim. Na casa, vale experimentar o Panino Atum ou Salmão, com base de arroz, alga e gergelim, recheio de salmão ou atum spicy trufado com spicy maio da casa, por R$18, e o Uramaki Ebiten Especial (8 unindades) por R$74.

Endereço: Rua Haddock Lobo, 1416, Cerqueira Cesar.

Giro Ristobar

O projeto da casa conta com quatro ambientes: salão de entrada, balcão bar, balcão cozinha e salão lounge. Com cozinha aberta para o público, o atendimento tem como foco o balcão em formato de bicicleta, cuja proposta é funcionar como uma extensão das mesas que acomodam de duas a quatro pessoas. Neste espaço o cliente fica em contato direto com a equipe e pode fazer seu pedido diretamente a eles. Do menu autoral do chef Salvatore Loi, vale destacar pratos como tartar de filet mignon (Mini sanduíches com crudo de filet, pistache e manteiga queimada por R$55) e a burrata (recheada com mini mozarelas, azeitonas pretas desidratadas e raspas de chocolate branco por R$59).

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1489, Vila Nova Conceição (dentro do Eataly)

Taberna 474

O bar e o salão contam com elementos como ferro e madeira, em uma referência aos cascos de barcos de pescadores. O balcão, de frente para o bar, é concorrido para saborear tanto opções autorais, como as clássicas. Entre as sugestões, o Arroz de Pato à 474 (arroz carolino puxado ao molho roti, pato desfiado, chorizo, tomate, cebola e ervilha), por R$ 106, e o Picadinho da Casa (picadinho de filé, arroz, farofa, ovo frito e banana à milanesa), que custa R$ 79.

Endereço: Rua Maria Carolina, 474, Jardim Paulistano.