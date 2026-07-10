Azimut apresenta o maior megaiate de luxo do Brasil, de R$ 90 milhões

Grande 30 Metri: a maior embarcação de luxo do Brasil (Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 10 de julho de 2026 às 17h28.
Os megaiates do mercado nacional que se preparem, porque está chegando ao mercado um gigante italiano, fabricado inteiramente em território brasileiro. A Azimut Yachts revelou em Itajaí (SC) os primeiros detalhes do Grande 30 Metri. A embarcação, com 30 metros de comprimento, entra para a história como a maior de luxo já feita no país.
Premiado desde a estreia no ano passado em Cannes, na França, o modelo tem mais de 300 m² de área útil e aproximadamente 13 metros de altura. Foi desenvolvido para interligar os salões internos com as áreas de convés ao ar livre, e tem abertura direta entre os ambientes internos e o mar. O preço inicial é de R$ 90 milhões.
A maior parte do projeto utiliza fibra de carbono estrutural por meio da tecnologia Carbon Tech. A modelagem e a laminação dessas peças ocorrem dentro da fábrica catarinense, uma escolha de engenharia que permite ampliar o volume e a área útil do convés superior sem elevar o centro de gravidade da embarcação. O método também reduz o peso total do iate em cerca de 30%, o que diminui o consumo de combustível e aumenta a estabilidade durante a navegação.
A marcenaria, assim como nas demais embarcações da Azimut, segue feita à mão. Já o design de interiores leva assinatura do estúdio internacional M2 Atelier, com linhas externas de Alberto Mancini e curadoria de decoração da Yachtique. O modelo incorpora o conceito de “barefoot luxury”, com ambientes mais acolhedores e integrados ao mar, além de mobiliários exclusivos desenhados e construídos na Itália.
A revelação do modello in scala ocorreu durante o Marina Itajaí Boat Show.
A adição do megaiate ao portfólio nacional mudou a estratégia global da Azimut. O modelo altera a capacidade técnica do estaleiro catarinense e expande a estrutura local, voltada para a exportação de megaiates para outros países das Américas. No ano passado, a unidade de Itajaí recebeu R$ 120 milhões em investimento da matriz italiana e passará a ter 68 mil m² — o maior estaleiro do país.
A operação também deve ampliar o quadro de 650 para 800 colaboradores até 2028 e reforça Itajaí como polo estratégico da indústria náutica de alto padrão. A unidade da Azimut em Santa Catarina é a única filial fabril da multinacional fora da Itália.
Sob o comando de Giovanna Vitelli, na Itália, o grupo detém 23% de participação no mercado global de iates de luxo no mundo. O volume de produção é 32,7% superior ao segundo colocado no ranking mundial, segundo o Global Order Book. No Brasil, a companhia detém cerca de 40% de market share no segmento.
"A decisão de transferir a produção do modelo é uma resposta à crescente demanda dos clientes de alto patrimônio na América Latina. Ao adquirir um bem de alto valor, eles privilegiam exclusividade, privacidade, conforto e, sem dúvidas, a segurança de ter um produto de uma marca do peso da Azimut", explica o CEO da Azimut Yachts, Carlo Alberto Sisto. "É uma alteração na dinâmica de importação e exportação de tecnologia náutica no hemisfério sul. O novo megaiate funcionará como uma vitrine global das mais recentes inovações do Grupo e coloca o Brasil em evidência em termos industriais.”
Para acompanhar o anúncio do novo projeto, a Azimut expôs em águas catarinenses a frota completa produzida no Brasil, que serve de base para a engenharia aplicada na nova embarcação de 30 metros. Estavam presentes os megaiates de 25 e 27 metros, também pertencentes à linha Grande, além dos modelos Fly 58, Fly 62 e Fly 74, caracterizados pelos pavimentos superiores compartilhados (flybridges). A flotilha na água foi completada com a Atlantis 51, modelo de entrada da marca na produção nacional.
Em 2025, a Azimut registrou faturamento de € 1,5 bilhão (cerca de R$ 8,1 bilhões) — alta de 15% — e acumula uma carteira de pedidos de € 2,6 bilhões até 2029 (aproximadamente R$ 14 bilhões).
(Com Rafael Martini)