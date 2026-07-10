Azimut apresenta o maior megaiate de luxo do Brasil, de R$ 90 milhões

Os megaiates do mercado nacional que se preparem, porque está chegando ao mercado um gigante italiano, fabricado inteiramente em território brasileiro. A Azimut Yachts revelou em Itajaí (SC) os primeiros detalhes do Grande 30 Metri. A embarcação, com 30 metros de comprimento, entra para a história como a maior de luxo já feita no país.

Premiado desde a estreia no ano passado em Cannes, na França, o modelo tem mais de 300 m² de área útil e aproximadamente 13 metros de altura. Foi desenvolvido para interligar os salões internos com as áreas de convés ao ar livre, e tem abertura direta entre os ambientes internos e o mar. O preço inicial é de R$ 90 milhões.

A maior parte do projeto utiliza fibra de carbono estrutural por meio da tecnologia Carbon Tech. A modelagem e a laminação dessas peças ocorrem dentro da fábrica catarinense, uma escolha de engenharia que permite ampliar o volume e a área útil do convés superior sem elevar o centro de gravidade da embarcação. O método também reduz o peso total do iate em cerca de 30%, o que diminui o consumo de combustível e aumenta a estabilidade durante a navegação.

A marcenaria, assim como nas demais embarcações da Azimut, segue feita à mão. Já o design de interiores leva assinatura do estúdio internacional M2 Atelier, com linhas externas de Alberto Mancini e curadoria de decoração da Yachtique. O modelo incorpora o conceito de “barefoot luxury”, com ambientes mais acolhedores e integrados ao mar, além de mobiliários exclusivos desenhados e construídos na Itália.

A revelação do modello in scala ocorreu durante o Marina Itajaí Boat Show.

O maior estaleiro do Brasil?

A adição do megaiate ao portfólio nacional mudou a estratégia global da Azimut. O modelo altera a capacidade técnica do estaleiro catarinense e expande a estrutura local, voltada para a exportação de megaiates para outros países das Américas. No ano passado, a unidade de Itajaí recebeu R$ 120 milhões em investimento da matriz italiana e passará a ter 68 mil m² — o maior estaleiro do país.

A operação também deve ampliar o quadro de 650 para 800 colaboradores até 2028 e reforça Itajaí como polo estratégico da indústria náutica de alto padrão. A unidade da Azimut em Santa Catarina é a única filial fabril da multinacional fora da Itália.

Sob o comando de Giovanna Vitelli, na Itália, o grupo detém 23% de participação no mercado global de iates de luxo no mundo. O volume de produção é 32,7% superior ao segundo colocado no ranking mundial, segundo o Global Order Book. No Brasil, a companhia detém cerca de 40% de market share no segmento.

"A decisão de transferir a produção do modelo é uma resposta à crescente demanda dos clientes de alto patrimônio na América Latina. Ao adquirir um bem de alto valor, eles privilegiam exclusividade, privacidade, conforto e, sem dúvidas, a segurança de ter um produto de uma marca do peso da Azimut", explica o CEO da Azimut Yachts, Carlo Alberto Sisto. "É uma alteração na dinâmica de importação e exportação de tecnologia náutica no hemisfério sul. O novo megaiate funcionará como uma vitrine global das mais recentes inovações do Grupo e coloca o Brasil em evidência em termos industriais.”

Para acompanhar o anúncio do novo projeto, a Azimut expôs em águas catarinenses a frota completa produzida no Brasil, que serve de base para a engenharia aplicada na nova embarcação de 30 metros. Estavam presentes os megaiates de 25 e 27 metros, também pertencentes à linha Grande, além dos modelos Fly 58, Fly 62 e Fly 74, caracterizados pelos pavimentos superiores compartilhados (flybridges). A flotilha na água foi completada com a Atlantis 51, modelo de entrada da marca na produção nacional.

Em 2025, a Azimut registrou faturamento de € 1,5 bilhão (cerca de R$ 8,1 bilhões) — alta de 15% — e acumula uma carteira de pedidos de € 2,6 bilhões até 2029 (aproximadamente R$ 14 bilhões).

(Com Rafael Martini)