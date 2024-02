Azeite no sorvete é a nova tendência gastronômica?

Azeite e sal são dois ingredientes básicos na cozinha. Para além dos pratos salgados, os temperos estão sendo incluídos em receitas doces, pelo menos em vídeos nas redes sociais. Após a cantora Dua Lipa contar que sua sobremesa preferida é sorvete de baunilha acompanhado de sal e azeite, diversos vídeos testando a receita foram divulgados.

A combinação parece ser inusitada, mas surpreende no sabor. O azeite é um produto versátil e pode ser utilizado tanto em pratos salgados quanto em sobremesas, mesmo que seu uso não seja tão comum em preparos doces.

Além do sorvete, o azeite também pode ser consumido com bolos e chocolate, por exemplo. Em visitação ao olival da marca Oliq, na cidade de São Bento do Sapucaí (SP), a degustação dos azeites é feita com harmonização de pães, queijos, folhas e bolos.

Já para a receita do sorvete, é recomendado o uso de flor de sal e azeite condimentado, como limão siciliano. Segundo a marca gaúcha Prosperato, este sabor adiciona refrescância à sobremesa.

O diretor e mestre de lagar da Prosperato, Rafael Marchetti, explica porque a escolha do sorvete sabor creme. “A ideia é ter como base um sorvete que seja mais neutro, pois isso ajuda a destacar o sabor do azeite, que neste caso é mais acentuado por ser o de limão”, ressalta. Marchetti afirma ainda que se a pessoa for muito fã de limão siciliano, pode optar por um sorvete com esse mesmo sabor.

Além de surpreender no paladar e ser uma ótima opção para se refrescar no verão, a sobremesa também se destaca pelas diferentes texturas, ao combinar o azeite com a cremosidade do sorvete e a crocância da flor de sal.