‘Ayrton Senna do Brasil’: exposição gratuita retrata trajetória do piloto

A trajetória de Ayrton Senna na Fórmula 1 permanece como uma das mais memoráveis para o Brasil na competição. Quinto maior vencedor da categoria máxima do automobilismo, conquistou 35 das 41 vitórias dentro da F1, além de ser tricampeão mundial dentro do esporte. Mesmo com a morte trágica do piloto em 1994, Ayrton nunca deixou de ter sua história viva na mente e no coração de muitos brasileiros -- e, agora, esse sentimento ganhou ainda mais espaço para se expandir: até o dia 15 de novembro, será possível ouvir a voz do piloto narrando a própria história em uma exposição dedicada à sua vida e carreira, realizada no Shopping Villa Lobos, em São Paulo.

A exposição é realizada pela Senna Brands, empresa comandada pela família de Ayrton Senna, em parceria com a YDreams Global e Oscip Museu a céu aberto. No formato de experiência interativa, é possível conhecer a infância do piloto, ver as primeiras vitórias no kart e acompanhar detalhes da trajetória até o tricampeonato mundial na Fórmula 1, conquistado em 1988, 1990 e 1991.

“Uma exposição inédita concebida como se fosse contada pelo próprio Ayrton, neste circuito mergulhamos em suas memórias, lembranças de infância, hobbies, desvendamos suas vitórias, seus anseios e sonhos. Para construir esta narrativa recorremos a tecnologias de última geração, extremamente inovadoras com modelagem 3D realista combinada com geração de voz por inteligência artificial. De arrepiar”, afirma Karina Israel, umas das curadoras da exposição.

Em paralelo à exposição, a Senna Brands também vai inaugurou a nova loja Senna Shop no shopping Villa Lobos. Disponível para visitas desde o dia 7 de outubro, será possível conferir itens exclusivos das marcas Ayrton Senna, Senna e Senninha até 31 de dezembro deste ano.

“Nos empenhamos muito para poder oferecer, em primeira mão, aos nossos clientes essa exposição que conta a história de um corredor que é considerado um ídolo nacional até hoje. Esperamos que a exposição alcance um grande público para que mais e mais pessoas conheçam o legado do Senna”, diz Manuela Dias, gerente de marketing do Shopping VillaLobos.

Serviço: Exposição “Eu, Ayrton Senna da Silva”

Data: 8 de outubro a 15 de novembro

Horário: Segunda: Fechada

Terça à sexta: 12h às 20h

Sábado: 10h às 22h.

Domingos e Feriados: 12h às 20h

Ingresso: Gratuito - reservar o ticket no site https://bileto.sympla.com.br/event/69232

Local: Shopping VillaLobos – no estacionamento do shopping

Endereço: Av. das Nações Unidas, 4777 – Alto de Pinheiros

Classificação: livre