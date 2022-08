Automobilismo e críquete podem ser incluídos nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028, diz site

Automobilismo, críquete e outras sete modalidades candidatam-se para integrar o Programa Olímpico de Los Angeles, em 2028. Segundo o site Cricbuzz, especializado em críquete, nove federações foram convidadas para fazer uma apresentação para a inclusão da respectiva modalidade nos Jogos Olímpicos nos Estados Unidos.

De acordo com o site, as federações que foram convidadas para apresentar seus esportes foram o críquete (ICC) o breaking (WDSF). Beisebol/Softbol (WBSC), flag football (IFAF), lacrosse (World Lacrosse), caratê (WKF), kickboxing (WAKO), squash (WSF) e automobilismo (FIA).

"Nove disciplinas estão na lista das federações internacionais convidadas a apresentar propostas RFI (Request for Information) para a revisão do programa esportivo olímpico LA28", disse uma fonte "altamente colocada" ao site em questão.

"Além dos 28 esportes iniciais (já garantidos nos Jogos nos Estados Unidos) o comitê organizador LA28 tem a oportunidade, mas não a obrigação, de propor novos esportes adicionais para inclusão no programa olímpico LA28. Nos próximos meses, LA28 e o COI trabalharão com federações internacionais para revisar disciplinas com os critérios de avaliação. Os critérios também ajudarão na avaliação de potenciais novos esportes para os Jogos Olímpicos LA28"

Ainda de acordo com o site, no final do mês essas nove confederações farão apresentações para o comitê organizador e uma decisão será tomada na sessão do COI a ser realizada em Mumbai (IND) no meio do ano que vem.

Oficialmente, Los Angeles terá 28 esportes já anunciados no programa olímpico, novidades como escalada esportiva, surfe e skate foram incluídos, enquanto esportes tradicionais como boxe, levantamento de peso e pentatlo moderno ficaram de fora.

Entretanto, desde Tóquio 2020 cada país sede pode escolher novos esportes para incluir nos Jogos. Fica a critério de cada comitê organizador.

Um porta voz do comitê de Los Angeles disse que nos próximos meses, o órgão e o Comitê Olímpico Internacional (COI) trabalharão junto com as federações internacionais para analisar os esportes e avaliar os critérios, que também auxiliarão no potencial dos novos esportes.

Recentemente, o chefe executivo do ICC, Geoff Allardice, falou que tem ambição de incluir o críquete nos Jogos Olímpicos, e que estão auxiliando o comitê organizador de 2028 na analise do esporte. Caso seja incluído, a versão será a T20, em que cada equipe tem apenas um inning e limita o jogo a 20 overs.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.