Ator de 'Pecadores' viraliza após reação à vitória de Sean Penn no Oscar; veja vídeo

Delroy Lindo: ator indicado a Melhor Coadjuvante permaneceu sem reação quando o nome de Sean Penn foi anunciado na cerimônia (X/Reprodução)
Redatora
Publicado em 16 de março de 2026 às 19h56.
A reação de Delroy Lindo após o anúncio do vencedor do Oscar 2026 de Melhor Ator Coadjuvante chamou atenção nas redes sociais. O ator, indicado pelo filme 'Pecadores', foi flagrado sem demonstrar reação quando Sean Penn foi anunciado como vencedor da categoria durante a cerimônia realizada em Los Angeles no último domingo, 15.
Imagens do momento circularam rapidamente nas plataformas digitais e levaram internautas a comentar a postura do ator após o resultado da premiação.
No momento em que o ator Kieran Culkin anunciou Sean Penn como vencedor da categoria, os demais indicados presentes reagiram com aplausos.
Delroy Lindo, no entanto, permaneceu imóvel e não aplaudiu o vencedor, o que gerou repercussão nas redes sociais. Usuários passaram a comentar o episódio e especularam sobre uma possível frustração do ator após a derrota.
Nos comentários publicados nas plataformas digitais, alguns internautas disseram que o ator parecia decepcionado com o resultado da premiação.
Sean Penn não esteve presente na cerimônia do Oscar realizada em Los Angeles. Após o anúncio do prêmio, Kieran Culkin subiu ao palco para receber a estatueta em nome do ator.
Durante o momento, Culkin comentou a ausência do vencedor com uma breve declaração: “Ele não pôde ou não quis estar aqui”.
A categoria de Melhor Ator Coadjuvante no Oscar 2026 reuniu cinco indicados. Além de Sean Penn e Delroy Lindo, também estavam na disputa:
A repercussão da reação de Delroy Lindo continuou ao longo das horas seguintes à cerimônia, com vídeos do momento sendo compartilhados nas redes sociais. Confira:
Sean Penn becomes fourth male actor to win three #Oscars after taking the prize for best supporting actor. Presenter Kieran Culkin joked: “Sean Penn couldn't be here this evening or didn't want to, so I'll be accepting the award on his behalf.”
Penn joins Daniel Day-Lewis, Jack… pic.twitter.com/JfVKeU1LWG
— Variety (@Variety) March 16, 2026