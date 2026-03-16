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Ator de 'Pecadores' viraliza após reação à vitória de Sean Penn no Oscar; veja vídeo

Cena ocorreu durante anúncio da categoria de Melhor Ator Coadjuvante na cerimônia realizada em Los Angeles

Delroy Lindo: ator indicado a Melhor Coadjuvante permaneceu sem reação quando o nome de Sean Penn foi anunciado na cerimônia (X/Reprodução)

Delroy Lindo: ator indicado a Melhor Coadjuvante permaneceu sem reação quando o nome de Sean Penn foi anunciado na cerimônia (X/Reprodução)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 16 de março de 2026 às 19h56.

A reação de Delroy Lindo após o anúncio do vencedor do Oscar 2026 de Melhor Ator Coadjuvante chamou atenção nas redes sociais. O ator, indicado pelo filme 'Pecadores', foi flagrado sem demonstrar reação quando Sean Penn foi anunciado como vencedor da categoria durante a cerimônia realizada em Los Angeles no último domingo, 15.

Imagens do momento circularam rapidamente nas plataformas digitais e levaram internautas a comentar a postura do ator após o resultado da premiação.

O que aconteceu no Oscar?

No momento em que o ator Kieran Culkin anunciou Sean Penn como vencedor da categoria, os demais indicados presentes reagiram com aplausos.

Delroy Lindo, no entanto, permaneceu imóvel e não aplaudiu o vencedor, o que gerou repercussão nas redes sociais. Usuários passaram a comentar o episódio e especularam sobre uma possível frustração do ator após a derrota.

Nos comentários publicados nas plataformas digitais, alguns internautas disseram que o ator parecia decepcionado com o resultado da premiação.

Sean Penn não compareceu à cerimônia

Sean Penn não esteve presente na cerimônia do Oscar realizada em Los Angeles. Após o anúncio do prêmio, Kieran Culkin subiu ao palco para receber a estatueta em nome do ator.

Durante o momento, Culkin comentou a ausência do vencedor com uma breve declaração: “Ele não pôde ou não quis estar aqui”.

Quem concorria ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante

A categoria de Melhor Ator Coadjuvante no Oscar 2026 reuniu cinco indicados. Além de Sean Penn e Delroy Lindo, também estavam na disputa:

  • Benicio Del Toro, por "Uma Batalha Após a Outra"
  • Stellan Skarsgård, por "Valor Sentimental"
  • Jacob Elordi, por "Frankenstein"

A repercussão da reação de Delroy Lindo continuou ao longo das horas seguintes à cerimônia, com vídeos do momento sendo compartilhados nas redes sociais. Confira:

Acompanhe tudo sobre:Oscar 2026Atores e atrizes

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