Ator Chris Noth, de 'Sex and the City', nega acusações de abuso sexual

O ator Chris Noth, de "Sex and the City", negou as acusações de abuso sexual divulgadas pela publicação Hollywood Reporter na quinta-feira, afirmando que os dois encontros com duas mulheres em 2004 e 2015 foram consensuais.

Noth interpreta o Mr. Big, ou Big, na série de televisão da HBO e em sua nova sequência "And Just Like That".

Ele emitiu uma nota em resposta à reportagem da Hollywood Reporter na qual duas mulheres, utilizando pseudônimos, descreveram incidentes sexuais com ele em Los Angeles e em Nova York em 2004 e 2015.

"As acusações feitas contra mim por pessoas que conheci há anos, mesmo décadas, atrás são categoricamente falsas. Essas histórias podem ter sido de 30 anos atrás ou de 30 dias atrás --não sempre significa não-- essa é uma linha que nunca cruzei. Esses encontros foram consensuais", disse Noth em um comunicado.

"É difícil não questionar o timing dessas histórias virem à tona. Eu não sei ao certo o porquê delas aparecerem agora, mas eu sei de uma coisa: eu não agredi essas mulheres", acrescentou.

Ambas as mulheres disseram ao Hollywood Reporter que a volta de Noth à franquia "Sex and the City" provocou memórias de suas experiências com ele anos atrás. A Reuters não conseguiu encontrá-las para comentar o assunto.