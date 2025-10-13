'Ato Noturno' e 'Pequenas Criaturas' vencem principais prêmios do Festival do Rio; veja os premiados

Festival do Rio 2025: veja os vencedores da 27ª edição (Davi Campana/ Festival do Rio)
Repórter de Casual
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 12h30.
Rio de Janeiro (RJ)* - Na noite do último domingo, 12, o Festival do Rio anunciou os filmes vencedores das mostras competitivas no Cine Odeon, o mais antigo e tradicional cinema da cidade. Os principais vencedores da 27ª edição do evento foram os brasileiros Ato Noturno, de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher, e Pequenas Criaturas, de Anne Pinheiro Guimarães.
Na edição de 2025, o Festival do Rio recebeu mais de 140 mil pessoas e teve 48 filmes na corrida pelas três principais premiações: o Troféu Redentor, a Première Brasil, e o Prêmio Felix, que juntos consagram o melhor do cinema nacional contemporâneo. A organização acrescentou o prêmio de Melhor Figurino e também retomou o Prêmio do Público, que elegeu os favoritos em Melhor Filme e Melhor Documentário da Première Brasil, além de Melhor Filme na mostra Novos Rumos.
Ato Noturno conta a história de um ator ambicioso e um político em ascensão, que vivem um caso em sigilo e, juntos, descobrem ter fetiche por sexo em lugares públicos. À medida que se aproximam da fama, mais intenso se torna o desejo de se colocarem em risco. O filme conta com elenco composto por Gabriel Faryas, Cirillo Luna, Henrique Barreira, Ivo Müller e Kaya Rodrigues.
Já Pequenas Criaturas narra a história de Helena, que se instala com a família em Brasília, no ano de 1986. Quando o marido parte em uma viagem de negócios, ela se vê abandonada em uma cidade desconhecida, ela vive perdida em uma situação estranha com os dois filhos. Em uma democracia com menos de um ano de idade, todos vivem em um limbo — presos entre o que foi e o que poderia ser.
Entre os demais prêmios, destaque para Klara Castanho, que venceu na categoria de Melhor Atriz pelo trabalho no filme #SalveRosa. "Já que foi citada aqui Fernanda Torres, quero dizer: 'A vida presta'". Torres esteve presente no Festival com a re-estreia de Gêmeas, ao lado de Fernanda Montenegro e Andrucha Waddington, diretor do longa.
*A repórter viajou a convite do Festival do Rio