Atletas precisam ter resiliência para lidar com provocações, diz Nadal

O atual campeão do Aberto da Austrália, Rafael Nadal, disse lamentar o fato de Naomi Osaka ter se sentido abalada por uma torcedora durante derrota da atleta na noite de sábado em Indian Wells, mas acrescentou que os tenistas precisam estar prontos para lidar com adversidades.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos pra você aproveitar seu tempo livre com qualidade

Osaka, que provocou um debate sobre saúde mental no esporte no ano passado com sua desistência do Aberto da França, começou a chorar depois que uma pessoa gritou: "Naomi, você é uma droga!" no início de sua derrota por 6-0 e 6-4 para Veronika Kudermetova.

Após a partida, Osaka disse que o incidente a lembrou das injúrias que Venus e Serena Williams receberam no torneio em 2001, o que as levou a boicotar o evento por mais de uma década.

"No mundo real, isso acontece, sabe? Sinto muito por ela", disse Nadal após sua vitória por 7-5 e 6-3 sobre Daniel Evans na segunda-feira. "Somos pessoas muito sortudas por podermos desfrutar de experiências incríveis... porque somos tenistas."

"Mesmo que seja terrível ouvir... precisamos estar preparados para isso. Precisamos resistir a esse tipo de questão que pode acontecer quando você está exposto às pessoas. Nada é perfeito nessa vida, né? Precisamos estar prontos para as adversidades."

"Eu entendo que provavelmente Naomi sofreu muito com esses tipos de questões que ela tem, questões (de saúde) mentais. A única coisa que eu desejo é que ela se recupere bem disso e desejo a ela tudo de melhor."