Atleta ucraniano usa holofote olímpico para pedir paz em seu país

O atleta ucraniano do skeleton Vladyslav Heraskevych usou seu momento sob os holofotes da Olimpíada de Inverno de Pequim para fazer um gesto de paz em relação à tensa situação na fronteira da Ucrânia com a Rússia.

Depois de completar sua terceira volta na prova masculina do skeleton nesta sexta-feira, o jovem de 23 anos de idade exibiu brevemente uma placa de papel onde estava escrito NO WAR IN UKRAINE ("Não à Guerra na Ucrânia"), explicou ele aos jornalistas após a prova.

Embora ele tenha mostrado a mensagem muito rapidamente para a maioria das câmeras captá-la, ele explicou sua ação aos repórteres.

"É a minha posição, como qualquer pessoa normal que não quer guerra. Quero a paz em meu país e quero a paz no mundo... Essa é a minha posição, luto por isso, luto pela paz", disse ele.

"Em casa, na Ucrânia, está muito nervoso agora, muitas notícias sobre armas, sobre alguns Exércitos em torno da Ucrânia, então não está tudo bem. Não no século 21."

Perguntado se ele estava preocupado com as repercussões de fazer uma declaração política na Olimpíada, ele disse que espera que os organizadores estejam ao seu lado.

"Acho que a Olimpíada também luta pela paz. Portanto, para os países unidos, espero que a Olimpíada esteja comigo nesta situação, para que ninguém queira a guerra", disse.

As regras do Comitê Olímpico Internacional (COI) estabelecem que as declarações políticas não são permitidas nos Jogos, mas o COI disse à Reuters que havia falado com Heraskevych e que, como sua mensagem era um apelo geral à paz, "para o COI o assunto está encerrado".