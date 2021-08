Atleta trans do levantamento de pesos faz sua estreia nos Jogos de Tóquio

Aos 43 anos, a halterofilista neozelandesa Laurel Hubbard tem quase o dobro da idade média de seus competidores em Tóquio em 2020. Tendo deslocado 285 quilos na qualificação, ela também é uma das mais fortes em campo.

Na segunda-feira, ela se tornará a primeira atleta transgênero abertamente a competir em uma Olimpíada, e sua participação tem sido uma questão tão polêmica quanto se os Jogos deveriam ter acontecido durante uma pandemia global.

Hubbard nasceu homem, mas mudou de nome há oito anos e passou por uma terapia hormonal de transição antes de retomar o levantamento de peso, um esporte que ela abandonou há mais de uma década.

Os defensores dos direitos dos transgêneros aplaudiram a decisão do Comitê Olímpico Internacional (COI) de permitir, sob certos critérios, atletas como Hubbard que se identificam como mulheres para competir em eventos femininos.

Mas alguns ex-atletas e ativistas acreditam que seu histórico lhe dá uma vantagem fisiológica injusta, e dizem que sua inclusão na categoria superpesado de até 87 quilos prejudica uma luta prolongada para que as mulheres sejam tratadas com igualdade no esporte.

"As mulheres têm sido capazes de ter essa competição por 16 anos, e agora você tem um homem lá que provavelmente vai conseguir um lugar no pódio e ocupar um lugar que deveria ser merecidamente atribuído a um competidor feminino", disse Katherine Deves, co-fundadora da Save Women's Sport Australasia.

Hubbard não falou com a mídia desde que seu lugar na equipe da Nova Zelândia foi confirmado, mas em um comunicado na sexta-feira ela agradeceu ao COI "por seu compromisso em tornar o esporte inclusivo e acessível".

DADOS

O COI abriu caminho para atletas transgêneros competirem em eventos olímpicos femininos sem cirurgia de redesignação de gênero em 2015, desde que seus níveis de testosterona ficassem abaixo de 10 nanomoles por litro por pelo menos 12 meses.

O COI levou em consideração um artigo de pesquisa de Joanna Harper, uma mulher transgênero e corredora amadora. Seu estudo preliminar com oito atletas trangêneros que se submeteram à terapia hormonal mostrou declínios subsequentes no desempenho.

Os críticos rejeitaram o artigo por ser muito estreito, opinião com a qual Harper concorda, embora insista que não foi a base sobre a qual o COI tomou sua decisão.

Atualmente, ela está promovendo o estudo por meio de pesquisas quantitativas sobre atletas transgêneros na Universidade Loughborough, na Grã-Bretanha.

"É verdade que há uma escassez de dados", disse Harper. "... As federações esportivas internacionais precisam fazer o melhor que podem com os dados existentes. Quando tivermos dados melhores, apresentaremos políticas melhores."

A pesquisa de Harper visa rastrear atletas transgêneros em diferentes categorias esportivas, monitorando mudanças em áreas como peso, força, resistência e velocidade antes e depois da terapia hormonal.

Também se propõe a comparar atletas transgêneros com atletas nascidas do sexo feminino com idades, tamanhos e habilidades semelhantes em um determinado esporte.

"Há pessoas de um lado que estão dizendo que não devemos permitir isso até que haja dados firmes, mas do outro lado há pessoas que dizem que não devemos colocar restrições às mulheres trans até que tenhamos dados firmes também", disse Harper.

"Mas em termos de arruinar os esportes femininos, isso simplesmente não vai acontecer."

ESPORTE PELO ESPORTE

O COI está conduzindo uma revisão de todos os dados científicos para determinar uma nova estrutura que permitiria às federações internacionais tomarem decisões sobre seu esporte individualmente.

Richard Budgett, diretor médico e científico do COI, disse na quinta-feira que o desafio era garantir exclusividade e, ao mesmo tempo, manter a justiça.