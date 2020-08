Os donos (ou pais) de animais de estimação poderão aproveitar inúmeros descontos online em produtos como ração, itens de higiene e até mesmo acessórios a partir desta segunda-feira 24 de agosto. Batizada de “semana pet”, o evento que vai até o próximo dia 31 de agosto irá reunir marcas como Bravecto, Carrefour e Cobasi e oferecerá uma série de vantagens no e-commerce, revertendo parte dos lucros para o Instituto de proteção animal Luisa Mell.

A ação foi idealizada pela Proxy Media, empresa de marketing digital que realiza a Black Fralda, Líquida Beauty e Black Friday de Verdade. Marcas como Bravecto, Carrefour, Cobasi, Dog Chow, Doguitos, Fancy Feast, Friskies, Veja Pets e Americanas já confirmaram presença.

Além de economizar, o consumidor também estará contribuindo com o Instituto Luisa Mell, instituição que atua principalmente no resgate de animais feridos ou em situação de risco, recuperação e adoção. Parte das vendas da campanha serão revertidas em doação para a instituição. “Nosso principal objetivo é reunir os principais players do mercado, ajudar a alavancar o resultado dos varejistas, da indústria e também propiciar ao consumidor oportunidades únicas de compra, trazendo marcas e produtos de alta qualidade pelo melhor preço”, diz Francisco Cantão, sócio diretor da Proxy Media.

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 62% dos lares brasileiros têm pelo menos um pet, fazendo do país o segundo principal mercado pet do planeta. Só em 2018, o varejo pet nacional movimentou sozinho 34,4 bilhões de reais.

Dados do Instituto Pet Brasil mostram que o e-commerce de produtos para pets já movimenta mais de 2 bilhões por ano. Segundo o ranking da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o segmento é o 11º em tíquete médio de vendas pela internet.

A pandemia deu novo fôlego a esse mercado. A adoção de animais cresceu cerca de 30%, segundo a Fundação Ampara Animal. E muitos cachorros e gatos têm encontrado um novo lar graças às ferramentas de videoconferência.

No início do julho, uma transmissão ao vivo realizada pela prefeitura do Rio de Janeiro reuniu quase 23.000 pessoas,­ das quais 1.100 disputaram a adoção de 50 animais domésticos, entre cães e gatos de abrigos temporários. O sucesso foi absoluto. Todos foram adotados, e os novos donos receberam os pets em casa poucos dias após a live no Facebook.

“As adoções aumentaram muito devido à ansiedade do isolamento social. Além disso, a comodidade de fazer todo o processo online, recebendo o pet em casa, também é um grande incentivo”, diz Roberto de Paula, subsecretário de Bem-Estar Animal da cidade.