Astrologia: Júpiter retrógrado traz obstáculos e excessos até setembro

Mais uma vez Júpiter, o grande benéfico da Astrologia, entra em seu movimento retrógrado até 14 de setembro. Este movimento revela um tempo para rever e repensar escolhas de vida, planejamentos e objetivos. A marcha mais lenta impõe essa reflexão, ainda que seja através de adiamentos ou obstáculos.

Para entendermos como Júpiter retrógrado nos afeta, primeiro é importante entender que a retrogradação acontece quando o movimento aparente de um astro no céu se dá ao contrário, ou seja, é como se ele estivesse "caminhando para trás".

Sempre que um planeta entra nesse processo, aquilo que ele rege na Astrologia é colocado em evidência de um modo mais reflexivo, ocasionando problemas aqui e ali, como se a falta dessa energia fosse sentida aqui na Terra, ou como se ela estivesse de alguma forma "truncada". Podemos dizer que isso nos ajuda a olhar para dentro e, através dessa autoanálise, entender o que precisa ser feito para tomarmos responsabilidades individuais, ou ainda trabalhar temas que evitamos, como o desapego e a inconstância de tudo o que existe.

Outro ponto essencial é saber da relevância de Júpiter em nossa vida. O planeta é tido como o que anuncia grandes feitos e que expande todas as ações. Júpiter rege os golpes de sorte, as viagens que fazemos, o otimismo, a esperança (em alguns casos, a fé também), a carreira acadêmica, nosso senso de justiça e também aquele conjunto de crenças pessoais que estão na zona cinza entre a moral e a ética. Ter Júpiter bem posicionado no mapa astral é algo comum para artistas, influenciadores e pessoas que mudam o mundo, seja pela ciência, pelos negócios ou mesmo pelas causas sociais.

Essa movimentação retrógrada nos leva a refletir sobre o planejamento das coisas que realmente queremos atingir ou atrair em nossa vida. É comum que imprevistos aconteçam, não necessariamente atrapalhando o resultado, mas deixando tudo diferente, nos mostrando que, no fundo, temos pouco controle sobre as vicissitudes da vida.

Pontos para ser revistos durante o período

Se você tem uma viagem marcada para esse período, é melhor ter um plano B (quem sabe um C também). É comum que haja cancelamento de reservas, que hotéis precisem adiar seus pacotes, que as coisas aconteçam sim, mas fora daquilo que foi previamente desenhado.

Chefes, professores e governantes (ou seja, pessoas que tenham algum tipo de poder superior a você, ou status social maior) podem esquecer compromissos ou atrasar entregas que geralmente saem no prazo.

Sentimentos como ansiedade podem sair do controle, já que teremos menor controle sobre o porvir, e expectativas serão criadas mesmo sobre coisas as quais não deveríamos esperar ter tanto retorno assim.

É normal ter reações emocionais exageradas nesse período (daquelas que a gente pensa depois de agir, se arrepende e não tem muito como consertar), já que sentiremos uma baixa geral na energia física. Mau humor e até uma certa dose de pessimismo podem aparecer também.

Júpiter rege os excessos e, durante um período de maior interiorização, é possível que nossos defeitos recebam uma dose extra de força, sobressaindo mais vezes do que de costume (uma pessoa naturalmente teimosa pode ficar muito intransigente).

Seremos levados a refletir sobre nossas escolhas de carreira, o que conquistamos até hoje e quais são os caminhos possíveis para o futuro.

Haverá momentos em que a comparação será inevitável, colocando a sua vida na balança com pessoas do seu passado, o que leva à frustração.

Como enfrentar o período

Porém, nenhuma das afirmações são sentenças. A Astrologia é um sistema que observa, registra e relaciona as tendências e eventos de acordo com o que acontece no céu. Não basta um determinado astro sair do lugar para as coisas acontecerem.

Quando estiver frente a frente com uma das situações descritas aqui, você pode se fazer algumas perguntas:

O que eu poderia fazer para evitar que isso aconteça novamente? Será que tem algo acontecendo realmente, ou é apenas o meu limitado ponto de vista? Nessa situação, o que realmente me pertence e o que é do outro, saindo do meu controle direto?

Ao se questionar, refletir e interiorizar cada situação em que nossa autoridade e talento são questionados, podemos alcançar novos patamares nessa jornada de evolução pessoal, aprendendo com os erros, crescendo e ficando mais fortes.

Todo esse questionamento, por fim, não passa de um lembrete do Universo do quão pequenos são nossos problemas e do quão limitada nossa capacidade de compreender o mundo costuma ser. É uma oportunidade para abrir a mente, olhar para novos horizontes, enxergar a si mesmo pelo lado de fora e assim encontrar caminhos nunca antes explorados. Sim, a vida é uma grande aventura, e toda aventura pertence à Júpiter.

Vale ressaltar que Júpiter está em Peixes, caminhará para Aquário até chegar em Capricórnio. Isso pode ser (e provavelmente será) como um movimento de abandono de práticas espirituais, de autoconhecimento e bem-estar por questões da rotina, da responsabilidade e do trabalho. As coisas tendem a ficar um pouco mais frias, concretas e cinzas. Também há um questionamento, primeiro se estamos vivendo de forma sustentável a nossa espiritualidade, depois um dilema entre o ceticismo e o acreditar em coisas holísticas, como energia e corpos sutis. Conforme Júpiter aproximar de Capricórnio, a sociedade voltará a flertar com ideias mais conservadoras.

*Brendan Orin é astrólogo do Astrocentro.

