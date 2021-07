Astro da NBA, LeBron James 'se torna jogável' em Fortnite

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

A versão digital do astro do basquete LeBron James não vai se limitar ao mundo dos desenhos animados de Looney Tunes, já que a partir desta quarta-feira, 14, os jogadores de Fortnite podem obter o traje do atleta, além de outros itens dentro do jogo.

Chegam junto da novidade a 'mochila O Rei', a 'asa-delta Wingspan', a 'Picareta Leão' e o 'gesto Silenciador', a famosa comemoração do jogador da NBA nas quadras.

Além do pacote de itens citados, é possível desbloquear a vestimenta que será vista no filme da Warner Bros, que estreia na quinta-feira.

O LeBron virtual também terá o tênis da Nike "LeBron 19", que será lançado junto do filme como parte da campanha de divulgação. O tênis tem uma cor chamativa, que combina com o esquema laranja, amarelo e azul das novas camisetas do Tune Squad, com um salto Air Max e um antepé Zoom Air.

Veja abaixo uma prévia das novas skins de Fortnite: