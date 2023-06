Asics para Wimbledon: dois lançamentos inspirados nas quadras

A menos de duas semanas do torneio de Wimbledon, a Asics anuncia o lançamento de duas edições limitadas do Gel-Resolution 9. Um tênis inspirado no campeonato inglês e outro feito em colaboração com a Boss, projetada para o tenista italiano Matteo Berrettini.

O Gel-Resolution 9 feito com a Boss apresenta uma versão com toques de alfaiataria casual. A primeira colaboração com a marca alemã capta a essência do estilo de Matteo Berrettini, refletindo sua paixão pelo tênis e pela moda. "O Gel-Resolution 9 é um tênis excelente, ele combina a estabilidade e o conforto que preciso", diz o tenista.

"Estou muito feliz que a Asics e a Boss se uniram para elevar ainda mais o tênis com um novo e elegante design. Espero que ele traga muito sucesso para o meu jogo quando eu entrar em quadra usando esse design especial”, adiciona.

Edição comemorativa de Wimbledon

O Gel-Resolution 9 também ganhou uma edição limitada com elementos de Londres, cidade que é palco do clássico torneio de Wimbledon.

Essa versão comemorativa traz as cores da bandeira do Reino Unido: azul, vermelho e branco e desenhos na entressola dos principais pontos turísticos da capital britânica, como o Big Ben e o tradicional ônibus vermelho de dois andares.

As duas edições estarão disponíveis no site e nas lojas físicas Asics e parceiros especializados a partir de 3 de julho pelo preço sugerido de R$ 1.499,99.

Estabilidade e Conforto

O Gel-Resolution 9 foi aprimorado para oferecer melhor estabilidade e conforto, com atualização da tecnologia Dynawall para proporcionar uma melhor frenagem, são 4,4% a mais de força de frenagem dinâmica em comparação com o modelo anterior. Essa evolução permite passos dinâmicos e recuperação mais rápida ao longo do fundo de quadra. A tecnologia presente na entressola agora vai até o calcanhar, permitindo mais estabilidade em movimentos laterais.

A tecnologia gel na parte da frente e no calcanhar garante absorção de impacto e uma sensação de passada mais macia. Além disso, o Dynawrap nos ilhoses foi recriado para proporcionar um melhor ajuste ao pé durante os movimentos, contribuindo principalmente nos momentos de transições rápidas. O solado em Aharplus e na ponta o protetor Pguard proporcionam maior durabilidade; e o cabedal feito em mesh Dynafit impacta em uma maior respirabilidade.

No que diz respeito à sustentabilidade, o novo tênis conta com palmilha produzida com processo de tingimento que reduz o uso de água em aproximadamente 33% e as emissões de carbono em aproximadamente 45%, se comparada às tecnologias de tingimento convencionais.