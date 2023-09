Asics apresenta novo modelo de tênis com assinatura brasileira

Voltando às raízes japonesas, a Asics anuncia o lançamento de um novo modelo em parceria com a nipobrasileira Pace com uma edição especial do GEL-QUANTUM 360 VII X PACE “The BRismo”.

A parceria combina a tecnologia da Asics com o estilo de streetwear da marca brasileira. Com o mote The BRismo, a collab é uma fusão da influência de dois países e suas respectivas culturas e é inspirado no conceito artístico conhecido como "Japonismo", utilizado em moda e design para caracterizar o impacto das influências e referências japonesas nas artes e na cultura ocidental.

Com tecnologia avançada de amortecimento desenvolvida no Asics Institute of Sport Science, o GEL-QUANTUM 360 VII X PACE "The BRismo” conta com a tecnologia exclusiva ASICS GEL no calcanhar.

Com uma silhueta futurista, a construção do tênis inclui novos materiais, como tecido mesh e ripstop e elementos tradicionais, como o Tomoe, conhecido por ser um emblema de famílias japonesas.

O novo modelo, que foi desenvolvido ao longo de dois anos, apresenta uma combinação das cores preto e creme, em uma paleta neutra que faz referência à Pace, além de detalhes texturizados que buscam o equilíbrio entre o discreto e o volume.

Cada aspecto do tênis foi idealizado minuciosamente, característica também da marca nacional, liderada por Felipe Matayoshi, que colocou símbolos de sua história na criação de um design contemporâneo.

“O sentimento é de realização de um sonho profissional, ter consagrado essa colaboração com a ASICS, uma marca com origens japonesas igual a minha familia, e com lançamento global, levando a PACE e o Brasil para o mundo com muita qualidade, tecnologia e futurismo. O desenvolvimento foi intenso, a ASICS abriu sua casa para nós, tivemos liberdade criativa do começo ao fim, acessamos sua infinita biblioteca de materiais, e o resultado foi bem acima do que imaginamos, estamos muito realizados”, diz Matayoshi.

A campanha da divulgação terá o rapper baiano TETO como o rosto da parceria. Aos 21 anos, o rapper conta com mais de 6 milhões de ouvintes únicos mensais no Spotify.

Com influências da cultura pop japonesa dos anos 2000, o vídeo da campanha explora o poder de criação da juventude brasileira.

Para o lançamento, as marcas realizarão uma pop-up nos dias 29 e 30 de setembro, na House of Coisas, bairro de Pinheiros, das 12h às 20h, por R$ 1.299,99. Com estoque limitado de pares, a compra poderá ser feita para um CPF por pessoa. Os primeiros a adquirirem o modelo ganharão uma camiseta exclusiva da collab. O tênis também estará disponível no e-commerce da Asics, na loja parceira YourID, a partir do dia 29 de setembro, e na PACE, a partir de 2 de outubro.

As referências familiares da Pace

A moda sempre esteve presente na rotina da família de Matayoshi, com a matriarca Teresa Matayoshi, produzindo por anos para marcas como C&A, Iódice e Triton. Mas em 2013, Felipe foi para Nova York e trouxe diversos sneakers que não haviam chegado ainda no Brasil. A cada passo dado com os tênis, uma pergunta de um estranho sobre onde Felipe havia adquirido os calçados.

“O estalo de que eu deveria produzir os tênis aconteceu quando eu estava no banheiro, e um cara nem esperou eu lavar as mãos para perguntar onde eu havia comprado o sneaker”, conta rindo. Entre calçados e percalços, em 2017 lançou a Pace (ritmo em inglês), com uma coleção de 11 tênis e acessórios.

No dia de lançamento, mais de 300 pessoas compareceram ao evento na rua Augusta. Entre amigos e futuros clientes, muitos perguntavam se a marca também vendia camisetas. “Não é fácil vender calçados quando se acaba de lançar uma marca e ninguém a conhece", conta Felipe. Assim, para além dos sapatos, foram lançadas roupas. “Com um vestuário mais fácil, em maio de 2018 lançamos nossa primeira coleção cápsula”. E é claro, não faltariam referências familiares.