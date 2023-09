As peças que a Bvlgari levou a um dos mais exclusivos eventos de relógios do mundo

A Suíça é conhecia por ser o ponto de encontro dos amantes da relojoaria mundial. Um dos mais importantes e exclusivos eventos do setor, o Geneva Watch Days que terminou no dia 2 de setembro, reuniu marcas internacionais que apresentaram novidades com o que há de mais luxuoso. A romana Bvlgari estava lá e mostrou ao mundo seus mais novos lançamentos que chegam ao Brasil ainda neste mês de setembro.

A marca levou ao Geneva Watch Days os novos modelos da clássica linha masculina de relógios Octo, feitos em carbono e ouro. A Bvlgari apresentou pela primeira vez esta mistura de materiais e texturas em 1993 e constantemente mostra novos modelos da linha. Para este ano, criou o Octo Finissimo CarbonGold Automatic e o Octo Finissimo CarbonGold Perpetual Calendar (ambos com preço sob consulta).

A maison foi uma das primeiras a criar relógios de joalheria em aço inoxidável, com a pulseira Tubogas. Depois, o Octo Finissimo explorou as possibilidades técnicas e estéticas da platina, do ouro amarelo e rosa, do titânio, da cerâmica e, claro, do aço inoxidável, com diversas superfícies -- ora polidas, ora polidas escovadas ou foscas, até mesmo monocromáticas.

O relógio Octo Finissimo CarbonGold Perpetual Calendar é feito em carbono com movimento de manufatura mecânico ultrafino, corda automática, mostrador em carbono, ponteiros e índices em ouro rosa. Resistente à água até 100 metros. A pulseira é de carbono com fecho dobrável em aço inoxidável com revestimento DLC.

O Octo Finissimo CarbonGold Automatic tem movimento ultrafino de manufatura mecânica com corda automática via micro-rotor de platina, calibre BVL 138 com pequenos segundos, 2,23 mm de espessura, 36,60 mm de diâmetro, 21.600 V/H, 60 horas de reserva de marcha. A pulseira é de carbono com fecho dobrável de 3 lâminas.

Relógio secreto

A Bvlgari também levou ao evento em Genebra novos modelos do relógio oculto Serpenti Misteriosi (preço sob consulta), que marcam os 75 anos deste ícone da joalheria romana.

Alimentado pelo micromovimento piccolissimo, um dos menores movimentos mecânicos já criados, o relógio esconde um mostrador cravejado com diamantes dentro da cabeça de serpente. As novas variações deste clássico são em ouro branco cravejado com diamantes e olhos de esmeralda e em ouro rosa e laqueado preto cravejado com diamantes e olhos de esmeraldas.