As cinco obras de arte mais caras de todos os tempos (nenhuma é de Klimt)

Ontem, 27, a obra "Dama com leque" do pintor austríaco Gustav Klimt bateu um recorde em um leilão na Europa por um quadro mais caro já vendido no continente. Leiloado pela Sotheby's de Londres, a peça foi arrematada por 74 milhões de libras (453 milhões de reais).

Porém, com impostos, o comprador anônimo pagará 85 milhões de libras (519 milhões de reais) pela obra. Até ontem, a obra mais cara vendida em um leilão na Europa era a escultura "O homem que caminha I", de Alberto Giacometti, vendida em 2010 por 65 milhões de libras (173 milhões de reais na cotação da época).

A pintura "Dama com leque" foi concluída em 1917, um ano antes da morte do artista. Mas, não é a obra mais cara do pintor. O quadro "Floresta de Bétulas" (1903), foi vendido no ano passado por 104,5 milhões de dólares (539 milhões de reais) em Nova York.

Confira as dez obras de arte mais caras já vendidas, com ajustes da inflação.

5. Number 17A de Jackson Pollock – 200 milhões de dólares (atualmente 237 milhões de dólares)

Em 1948, Pollock despejava tinta a óleo sobre papelão e criava uma das obras mais importantes do impressionismo abstrato. A obra foi comprada em 2015, por 200 milhões de dólares, pelo investidor Kenneth C. Griffin.

4. Nafea Faa Ipoipo de Paul Gauguin – 254 milhões de dólares (atualmente 254 milhões de dólares)

Em 2015, a obra que retrata duas mulheres na paisagem da Polinésia foi a pintura mais cara vendida até então. A obra pertencia à coleção de Rudolf Staechelin, e estava exposto no museu Kunstmuseum Basel e foi adquirida pela família real do Catar.

3. The Card Players de Paul Cézanne – 301.1 milhões de dólares (atualmente 301.1 milhões de dólares)

Também vendida para a família real do Catar, em 2011, a obra faz parte de uma série do pintor pós-impressionista francês.

2. Interchange de Willem de Kooning – 300 milhões de dólares (atualmente 356.1 milhões de dólares)

Além da obra de Jackson Pollock, Kenneth Griffin também possui em sua coleção outra peça valiosa. Em 2016, o investidor adquiriu a pintura a óleo expressionista abstrata do pintor holandês-americano Willem de Kooning por 300 milhões de dólares.

1. Salvator Mundi de Leonardo da Vinci – 450,3 milhões de dólares (atualmente 519.6 milhões de dólares)

A obra redescoberta em 2005 passou por um processo de restauração e foi vendida em leilão pela Christie's em 2017 por 450,3 milhões de dólares. Até então, a peça de Leonardo da Vinci é a pintura mais cara já vendida. Na obra, Jesus Cristo é retratado abençoando com a mão direita, enquanto uma esfera de cristal repousa na mão esquerda. O comprador da peça não foi revelado.