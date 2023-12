As 10 árvores de Natal de hotel mais luxuosas do mundo

Prontos para receber a temporada festiva, os hotéis de luxo ao redor do mundo abrem suas portas e elevam a arte da decoração natalina a um novo patamar. De Nova York a Tóquio, de Londres a Roma, cada hotel traz sua narrativa única e um espetáculo visual.

A extravagância se funde à tradição, enquanto designers, artistas e marcas renomadas se unem para criar uma atmosfera festiva envolvente e inesquecível para os hóspedes. EXAME Casual selecionou dez árvores que estão entre as mais luxuosas e marcantes do mundo.

Royal Mansour – Marrakech, Marrocos

O Royal Mansour em Marrakech, Marrocos, é um verdadeiro espetáculo para os olhos, refletindo o trabalho meticuloso de 1.500 artesãos marroquinos. Com inspiração nos vibrantes "Loucos Anos 20", a árvore de Natal de 3,8 metros no lobby brilha com pérolas reluzentes, penas de avestruz e pedras preciosas, transportando os hóspedes para uma era de elegância singular.

The Capitol Hotel Tokyu – Tóquio, Japão

Capitol Hotel Toyku.

Em Tóquio, o Capitol Hotel Tokyu adota uma abordagem única, exibindo a técnica japonesa de design floral Sōgetsu Ikebana. Um arranjo floral de bromélias adornadas com enfeites é cuidadosamente disposto dentro de uma caixa de bambu vermelho, criando uma instalação de Natal com toques orientais contemporâneos.

Brown’s Hotel – Londres, Reino Unido

Brown's Hotel.

O Brown’s Hotel em Londres adentra a atmosfera festiva em parceria com a chocolatier Charbonnel et Walker. O saguão do hotel se torna um paraíso de luzes cintilantes, fitas vermelhas e caixas de trufas, culminando em uma árvore de Natal adornada com uma variedade de enfeites encantadores.

O Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel – Roma, Itália

Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel.

No coração de Roma, o Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel se destaca com uma árvore de Natal criada em colaboração com a Bentley Home. O lobby abriga uma árvore adornada com ornamentos da Bentley Home, inspirados no distintivo estilo da marca de mobiliário de luxo.

SO/Paris – Paris, França

SO Paris.

Enquanto muitos hotéis aderem à decoração clássica, o SO/Paris desafia as normas com uma colaboração com a artista Maud Vantours, trazendo um gigante boneco de gengibre prateado e uma árvore de Natal adornada com milhares de espelhos, recriando um cenário de inverno com um toque parisiense.

Hotel Savoy – Florença, Itália

Savoy.

O Hotel Savoy em Florença une-se ao artista Gianpiero D'Alessandro, exibindo sua série exclusiva de decorações festivas, que serão leiloadas para a caridade em janeiro de 2024, promovendo arte e generosidade durante a temporada.

Baccarat Hotel New York – Nova York, Estados Unidos

Baccarat, em Nova York.

Em Nova York, o Baccarat Hotel opta por um estilo minimalista com uma árvore de Natal composta por mil penas de avestruz brancas, em contraste com os cristais Baccarat, elementos permanentes do hotel.

Hotel de la Ville – Roma, Itália

Hotel de la Ville, em Roma.

Em Roma, o Hotel de la Ville convida os hóspedes a uma experiência olfativa com difusores perfumados de uma fragrância icônica, enquanto exibe uma árvore de Natal luxuosa.

The Charles Hotel – Munique, Alemanha

The Charles Hotel.

O The Charles Hotel em Munique, na Alemanha, traz uma sofisticação elegante com enfeites de bolsas douradas inspiradas na bolsa Cybill da AIGNER, embelezando a árvore do lobby.

Villa Igiea – Palermo, Itália

Villa Igiea.

Por fim, o Villa Igiea em Palermo une-se à Maison Perrier-Jouët para criar uma árvore de Natal única, destacando uma instalação de arte temporária inspirada na natureza e no movimento Art Nouveau, acompanhada de coquetéis exclusivos com champanhes da renomada Maison.