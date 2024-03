As águas do Sul: conheça o Hotel das Cataratas, propriedade de luxo dentro do Parque Nacional

Quando se trata de destinos com água, o Brasil oferece opções das calmas lagoas dos Lençóis Maranhenses às 275 fortes quedas do Parque Nacional do Iguaçu. A cidade de Foz do Iguaçu cresce em número de visitantes que buscam conhecer um dos Patrimônios da Humanidade segundo a Unesco. De acordo com a empresa aérea Gol, houve um aumento de 19% na oferta de voos entre São Paulo e Foz do Iguaçu.

Imerso na natureza e com vista para as quedas está o Hotel das Cataratas, do portfólio Belmond, o único hotel dentro do parque. Com isso, os hóspedes têm experiências singulares, como passeio matutino pelas trilhas das cataratas, acompanhados por um guia, antes do horário de abertura do parque para os demais visitantes.

A programação inclui passeios dentro e acima das quedas, com navegação próxima às cataratas e sobrevoo de helicóptero para aqueles que desejam uma perspectiva panorâmica. “Cada vez mais os consumidores priorizam experiências personalizadas alinhadas com seus valores e estilo de vida. Isso impulsiona uma disposição em pagar mais pelo que é mais importante para eles. As pessoas não querem simplesmente visitar, querem fazer parte, aprofundar-se”, explica Correa, da Euromonitor Internacional.

Turismo de conexão

Enquanto turistas buscam identificação com seus destinos, Silveira ressalta que o setor de turismo está mudando o foco do consumo para a conexão, promovendo valores como conservação, respeito ecológico e minimização do impacto ambiental. “Há mais de 20 anos o hotel possui iniciativas de sustentabilidade e responsabilidade social, com numerosas certificações e práticas que minimizam o impacto ambiental”, diz.

De fora para dentro, os motivos da natureza também aparecem nas mais de 184 suítes do hotel, nas cortinas com estampas da flora local e amenities com essências brasileiras da Granado. Diárias a partir de 3.750 reais.