As 5 picapes acima de R$ 300 mil mais buscadas pelos brasileiros em 2023

As picapes caíram no gosto dos brasileiros. O segmento já vende mais que os sedãs e representou 17,7% de todos os emplacamentos de veículos leves no mês de novembro, segundo dados da Anfavea, associação que representa as montadoras. No mês de maio atingiu o maior patamar do ano, ficando com 20,8% da fatia do mercado, quase empatado na segunda posição com os hatches, que tiveram 20,9% das vendas.

E não é só picapes zero quilômetro que estão no sonho de consumo dos brasileiros. Pesquisa da Webmotors, ecossistema automotivo do Brasil e principal portal de negócios e soluções para o segmento, revela que a procura por picapes usadas no valor acima de R$ 300.000 cresceu 80% de janeiro a novembro de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado. OA análise é feita entre os usuários brasileiros da plataforma.

“Observamos que o comportamento dos nossos usuários reflete diretamente uma nova tendência do mercado brasileiro, uma vez que o segmento de veículos comerciais leves usados, que inclui picapes, furgões e vans, registrou crescimento de 13% nas vendas neste ano, segundo a Federação dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto)”, analisa a CMO da Webmotors, Natalia Spigai.

As 5 picapes queridinhas

O levantamento feito pela Webmotors mostra também o ranking dos modelos usados de picapes mais buscados pelos brasileiros nos últimos 11 meses. A Ram ocupa as duas primeiras posições com os modelos 2500 e 1500:

1º Ram 2500

2º Ram 1500

3º Ford F-150

4º Ram 3500

5º Chevrolet Silverado

Picape da Ford vendeu 400 unidades em 5 horas

A procura pelo segmento foi tanta em 2023 que a nova Ford Ranger Raptor, lançada em dezembro, vendeu 400 unidades apemas em 5 horas. O modelo iniciou um novo capítulo da montadora no país com a entrada no segmento de picapes de alta performance.

Com esse último lançamento no mercado do Brasil, a Ford fechou o ano no país com um crescimento de 40% e projeta um aumento de dois dígitos em vendas para o próximo ano, muito puxado pelas picapes. "Buscamos uma participação ainda maior no mercado local", diz Daniel Justo, presidente da Ford América do Sul.