As 5 mulheres que usaram o diamante mais exclusivo da Tiffany

Qual é a joia mais exclusiva da joalheria mais exclusiva do mundo? Na Tiffany, ninguém tem dúvida: é um diamante amarelo de 128 quilates que se chama, claro, Tiffany.

Usada por Beyoncé na campanha "About Love", estrelada junto de seu marido, o rapper Jay-Z, a raríssima pedra encontrada em 1877 na África do Sul se tornou um dos maiores símbolos da Tiffany e foi imortalizada no filme "Bonequinha de luxo" ("Brakfast at Tiffanys"), de 1961.

Diamante Tiffany: pedra tem 128 quilates e 82 faces. Diamante Tiffany: pedra tem 128 quilates e 82 faces.

Guardado a sete chaves na matriz da Tiffany em Manhattan, o diamante, cujo valor é inestimável, mas que já foi avaliado em 30 milhões de dólares, só foi usado 5 vezes:

1 - Mary Whitehouse - 1957

A primeira vez que o Diamante amarelo Tiffany saiu do cofre foi no ano de 1957. Quem colocou o colar no pescoço foi a socialite americana Mary Whitehouse, que usou a joia a pedido da própria marca Tiffany em um baile de caridade promovido pela joalheria.

2 - Audrey Hepburn - 1961

Para promover o icônico filme "Bonequinha de luxo", dirigido por Blake Edwards, a atriz e protagonista Audrey Hepburn vestiu o diamante Tiffany em uma sessão de fotos publicitárias em 1961, ano de lançamento do longa.

3 - Lady Gaga - 2019

Na cerimônia do Oscar 2019, quando a cantora Lady Gaga levou o prêmio de Melhor Atriz e Melhor Canção Original pelo filme "Nasce uma estrela", o diamante amarelo Tiffany voltou a ser usado depois de quase 60 anos.

4 - Beyoncé - 2021

Tiffany: Beyonce e Jay-z ainda posaram com um quadro inédito de Basquiat. Tiffany: Beyonce e Jay-z ainda posaram com um quadro inédito de Basquiat.

Com o rapper Jay-z, Beyoncé estrelou sua primeira campanha junto de seu marido para a Tiffany. Batizada de "About Love", a ação também foi a primeira campanha publicitária da história onde o diamante Tiffany foi usado. Essa também foi a primeira vez em que uma mulher negra usou a pedra.

5 - Gal Gadot - 2022

Ainda não há imagens da cena, mas a atriz israelense Gal Gadot, famosa por viver ninguém menos do que a Mulher Maravilha, também usou o diamante amarelo Tiffany no filme "Morte no Nilo", que já foi gravado e deve ser lançado em 2022.