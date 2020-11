As 5 melhores séries para maratonar no próximo final de semana

Em todo o Brasil, o próximo final de semana será marcado pelas eleições municipais, mas depois de votar (ou antes), que tal maratonar uma série? Opções não faltam. Para começar, finalmente os fãs de “The Crown” poderão curtir a quarta temporada da série no próximo domingo. Os novos episódios da história que acompanha a realeza britânica irão focar na relação entre a Rainha Elizabeth II e a primeira-ministra Margareth Thatcher e na história entre o príncipe Charles e a princesa Diana.

Além de “The Crown”, outras séries de peso entram em cena. É o caso de “Becoming You”, série documental que acompanha os 2.000 primeiros dias de vida de 100 crianças ao redor do mundo, e “Industry”, que mostra os bastidores de um grande banco de investimento de Londres.

Como é de costume, a Casual selecionou 5 títulos para ficar de olho no final de semana. Dessa vez, entram na lista apenas séries. São elas: “The Crown” e “Dash & Lily”, da Netflix; “Alex Rider”, da Amazon Prime Video; “Becoming You”, da Apple TV+; e “Industry”, da HBO GO. Divirta-se!

The Crown: Temporada 4 (Netflix)

Finalmente a espera pela 4ª temporada de “The Crown” está próxima de acabar. No próximo domingo, 15, a Netflix adiciona em seu catálogo a nova fase da série que narra os causos da realiza britânica. Na 4ª temporada, que se passa nos anos 80, Elizabeth (Olivia Colman) bate de frente com a primeira-ministra Margaret Thatcher (Gillian Anderson), enquanto o príncipe Charles (Josh O’Connor) entra em um tumultuado casamento com Lady Diana Spencer (Emma Corrin), que deve ganhar protagonismo nos novos episódios. Além dessa temporada, a Netflix já confirmou que a série terá mais duas levas de episódios e a história será concluída na 6ª temporada.

Dash & Lily (Netflix)

Há um mês do natal, a Netflix vem reforçando seu arsenal de filmes e séries sobre o tema. “Dash & Lily” é a mais nova aposta do streaming que já está disponível para ser assistida. A série é um romance de Natal que se desenvolve quando o cínico Dash e a otimista Lily trocam desafios, sonhos e desejos em um caderno que enviam um ao outro por diferentes lugares de Nova Iorque e descobrem que têm mais coisas em comum do que imaginavam.

Alex Rider (Amazon Prime Video)

Adquirida pela Amazon Prime Video, “Alex Rider” é uma das maiores apostas do streaming para este mês. A série conta a história de Alex Rider, um adolescente londrino que foi treinado desde pequeno para ser espião — mas só há um problema: ele não sabe disso. Na narrativa, Alex é pressionado para ajudar nas investigações da morte de seu tio, que está conectada com dois bilionários ingleses.

Becoming You (Apple TV+)

Em “Becoming You”, nova série documental da Apple TV+, os 2.000 primeiros dias de vida de 100 crianças ao redor do mundo mostram como a primeira infância pode definir o que nos tornamos quando adultos. Na série, as crianças são acompanhadas desde o nascimento até os cinco anos de idade, bem como suas respectivas culturas e sociedades. A série está disponível a partir de hoje (13).

Industry (HBO GO)