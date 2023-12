As 5 mansões mais caras do mundo (uma é de brasileiros e fica na Europa)

Quando se menciona residências de luxo, os bilionários e as famílias reais não se limitam em termos de orçamento. Por essa razão, muitos deles habitam em mansões que se tornaram verdadeiras obras de arte e museus privados, repletos de história, sofisticação e conforto.

Entre as propriedades mais caras do mundo estão joias arquitetônicas, especialmente na Europa, lar de grande parte das famílias reais ainda presentes no cenário global. Confira a lista das cinco mansões mais dispendiosas do mundo.

As casas mais caras do mundo

1 - Palácio de Buckingham - US$ 4,9 bilhões

O lar do rei Charles III, localizado em Londres, Inglaterra, é não apenas a mais cara, mas também uma das maiores propriedades do mundo. Composto por 775 quartos, 92 escritórios e 78 banheiros, o palácio abriga uma extensa equipe de funcionários e deslumbrantes jardins em uma área total de 77.000 metros quadrados.

2 - Antília - US$ 2 bilhões

Propriedade de Mukesh Ambani, a pessoa mais rica da Índia, esta residência está situada em Mumbai. O edifício, com 27 andares, possui pé-direito duplo em cada andar, contando como dois. Equipado com um templo, várias suítes luxuosas, três helipontos, um spa com piscinas internas, um salão de baile, um estúdio de ioga, uma sorveteria e um cinema privativo.

3 - Villa Leopolda - US$ 750 milhões

Esta residência é a mais cara da Europa, excluindo o Palácio de Buckingham. Localizada em uma área eleita uma das mais belas do mundo, na Riviera Francesa, já pertenceu ao rei Leopoldo II da Bélgica e serviu como cenário para um filme do renomado diretor Alfred Hitchcock. Propriedade da família Safra, dona do banco brasileiro, foi habitada por Lily Safra, esposa do banqueiro Edmond Safra, até seu falecimento em 2022.

4 - Villa Les Cèdres - US$ 450 milhões

Construída em 1830 e situada na França, esta casa também foi propriedade do rei Leopoldo II da Bélgica. Em 2019, foi adquirida pelo bilionário e empresário ucraniano Rinat Akhmetov. Possui uma piscina olímpica, um salão de baile e um estábulo para até 30 cavalos.

5 - Palais Bulles - US$ 420 milhões

Localizada na encantadora Riviera Francesa, esta mansão, assim como as duas anteriores, se destaca por sua estrutura em formato de bolha e cor terracota. Projetada pelo arquiteto húngaro Antti Lovag, conta com dez suítes decoradas por diferentes artistas contemporâneos.