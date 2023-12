As 100 cidades mais gastronômicas do mundo (tem 5 brasileiras na lista)

O polêmico TasteAtlas elabora diversas listas para ajudar principalmente viajantes a provar o que há de melhor na gastronomia mundial. A controvérsia existe porque a eleição é feita por mais de 50.000 usuários do site em todo o mundo o que nem sempre retrata com exatidão a realidade. De qualquer forma, ele pode servir de base para aqueles que querem experimentar receitas populares.

Entre as últimas listas divulgadas pelo TasteAtlas está a da 100 cidades mais gastronômicas do mundo para provar comida local. O ranking foi divulgado na quinta-feira, 14, e traz Roma, na Itália, em primeiro lugar, seguida de outras duas cidades italianas: Bolonha e Nápoles. A cidade brasileira mais bem colocada é São Paulo, que aparece na posição 31.

As cidades brasileiras com melhor comida local

São Paulo

Rio de Janeiro

Recife

Salvador

Belo Horizonte

Picanha: melhor prato do mundo

Em uma outra lista divulgada recentemente pelo TasteAtlas, a picanha foi eleita como o melhor prato do mundo. O corte bovino típico brasileiro recebeu a pontuação 4,75 de 5.

Outros pratos brasileiros também apareceram no ranking, como o vatapá na 16ª colocação com nota 4,61, o escondidinho apareceu na 58ª colocação com nota 4,52 e o tutu de feijão na 93ª colocação com nota 4,49.