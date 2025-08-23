As 10 atividades preferidas entre turistas estrangeiros no Brasil que todo brasileiro deveria fazer

Arraial do Cabo: um dos paraísos do estado do Rio de Janeiro. ( Eduardo Azeredo Fotografias/Getty Images)
Publicado em 23 de agosto de 2025 às 10h53.
Ao caminhar pelas ruas centrais da pequena Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, é bem provável que você ouça mais línguas estrangeiras do que português, especialmente nos fins de semana e durante o verão. O destino está entre os 10 mais procurados por turistas estrangeiros, segundo levantamento da Civitatis, plataforma global de passeios e atividades turísticas presente em mais de 160 países, cujo estudo a EXAME Casual teve acesso em primeira mão.
Os dados mostram que o turista estrangeiro que visita o Brasil, em sua maioria, viaja em casal ou com filhos, vem especialmente de países de língua espanhola e prefere cidades históricas que se misturam com a natureza. As exceções são a metrópole São Paulo e o destino internacional de natureza Foz do Iguaçu.
Além da busca por belezas naturais, o perfil dos viajantes mudou, passando a preferir cidades que oferecem uma combinação diversificada de história e opções urbanas. A análise revela ainda que existem destinos que nós, brasileiros, exploramos menos e que merecem maior atenção na hora de planejar as próximas férias.
“Percebemos que esses turistas buscam mais do que fotos em pontos famosos; eles querem experiências que conectem cultura, gastronomia e natureza”, afirma Alexandre Oliveira, country manager da Civitatis no Brasil.
Os dados da Civitatis revelam a forte predominância dos clássicos do Rio de Janeiro entre os passeios mais procurados, com atrações como Cristo Redentor e Pão de Açúcar liderando as preferências dos turistas.
Passeios pela natureza em destinos próximos ao Rio, como as excursões a Arraial do Cabo com passeio de barco, Angra dos Reis e Búzios, também aparecem em destaque, evidenciando o interesse por experiências naturais.