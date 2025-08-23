Casual

As 10 atividades preferidas entre turistas estrangeiros no Brasil que todo brasileiro deveria fazer

Levantamento da Civitatis, plataforma global de passeios e atividades turísticas, mostra os destinos e passeios favoritos dos estrangeiros no Brasil

Arraial do Cabo: um dos paraísos do estado do Rio de Janeiro. ( Eduardo Azeredo Fotografias/Getty Images)

Gilson Garrett Jr.
Gilson Garrett Jr.

Repórter de Lifestyle

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 10h53.

Ao caminhar pelas ruas centrais da pequena Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, é bem provável que você ouça mais línguas estrangeiras do que português, especialmente nos fins de semana e durante o verão. O destino está entre os 10 mais procurados por turistas estrangeiros, segundo levantamento da Civitatis, plataforma global de passeios e atividades turísticas presente em mais de 160 países, cujo estudo a EXAME Casual teve acesso em primeira mão.

Os dados mostram que o turista estrangeiro que visita o Brasil, em sua maioria, viaja em casal ou com filhos, vem especialmente de países de língua espanhola e prefere cidades históricas que se misturam com a natureza. As exceções são a metrópole São Paulo e o destino internacional de natureza Foz do Iguaçu.

Além da busca por belezas naturais, o perfil dos viajantes mudou, passando a preferir cidades que oferecem uma combinação diversificada de história e opções urbanas. A análise revela ainda que existem destinos que nós, brasileiros, exploramos menos e que merecem maior atenção na hora de planejar as próximas férias.

“Percebemos que esses turistas buscam mais do que fotos em pontos famosos; eles querem experiências que conectem cultura, gastronomia e natureza”, afirma Alexandre Oliveira, country manager da Civitatis no Brasil.

Passeios favoritos dos estrangeiros

Os dados da Civitatis revelam a forte predominância dos clássicos do Rio de Janeiro entre os passeios mais procurados, com atrações como Cristo Redentor e Pão de Açúcar liderando as preferências dos turistas.

Passeios pela natureza em destinos próximos ao Rio, como as excursões a Arraial do Cabo com passeio de barco, Angra dos Reis e Búzios, também aparecem em destaque, evidenciando o interesse por experiências naturais.

  • 1. Tour completo pelo Rio de Janeiro com entradas
  • 2. Excursão a Arraial do Cabo com passeio de barco
  • 3. Cristo Redentor e Pão de Açúcar
  • 4. Excursão a Arraial do Cabo
  • 5. Entrada para o lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu
  • 6. Pôr do sol no Pão de Açúcar com tour pelo Rio
  • 7. Excursão a Búzios
  • 8. Cristo Redentor de trem com tour pelo Rio
  • 9. Tour pelo lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu
  • 10. Excursão a Angra dos Reis

Principais destinos de estrangeiros no Brasil

  • 1. Rio de Janeiro
  • 2. Salvador
  • 3. São Paulo
  • 4. Foz do Iguaçu
  • 5. Paraty
  • 6. Florianópolis
  • 7. Recife
  • 8. Natal
  • 9. Búzios
  • 10. São Luís
