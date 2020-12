Artista mais produtiva da quarentena? Taylor Swift anuncia novo álbum

Menos de quatro meses depois de ter lançado um álbum inédito que foi muito bem recebido pela crítica da indústria da música, a cantora americana Taylor Swift revelou nesta quinta-feira que lançará um novo disco com canções inéditas nas próximas 24 horas.

O novo disco deverá ficar disponível ainda na próxima sexta-feira 11 de dezembro e se chamará Evermore. Segundo a artista, o trabalho será um “álbum irmão” de seu último lançamento, Folklore, que estreou no dia 24 de julho.

“Estou feliz em dizer a vocês que meu nono álbum de estúdio, e o álbum irmão do Folklore, será lançado hoje à meia-noite do leste”, escreveu Swift no Instagram. O álbum que chega menos de quatro meses depois do último trabalho da cantora terá colaborações com Haim, The National e Bon Iver.