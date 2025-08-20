Arrizo 6 Pro 2025: um sedã ousado e acessível frente à concorrência

Para quem quer pagar menos, mas prefere a elegância e a dirigibilidade de um sedã e ainda busca um carro com mais integração tecnológica, o Arrizo 6 Pro vem sendo a opção considerada “sem defeitos” por condutores exigentes.

O veículo da CAOA Chery – marca em ascensão meteórica no mercado nacional – combina porte médio, acabamento premium e equipamentos de ponta, vantagens que chamam atenção mesmo de quem costuma optar por marcas mais tradicionais.

E ele retorna em 2025 ao mercado brasileiro cheio de novidades. O redesign da versão, a introdução do pacote híbrido-leve e do sistema Max Drive, trazem um sedã tecnológico, confortável e sofisticado, que se reposiciona entre concorrentes diretos como o Toyota Corolla e muitos outros do segmento.

Design, conforto e tecnologia

O Arrizo 6 Pro combina design elegante e personalidade em detalhes como os faróis e lanternas em LED, acabamentos cromados e teto solar elétrico.

Entrega bancos confortáveis, espaço generoso e volante multifuncional ajustável. A tecnologia também se destaca ao integrar sistemas modernos de conectividade, multimídia e iluminação, criando uma experiência diferenciada para o dia a dia.

Motorização

É movido por um sistema híbrido-leve que combina desempenho ágil e resposta eficiente – consegue equilibrar potência com um toque de eletrificação e garante condução suave, sem abrir mão da esportividade típica de um sedã médio.

Segurança e conveniência

Proteção no modelo é o limite. O Arrizo 6 Pro vem com pacote completo de proteção, incluindo seis airbags, controles de estabilidade e tração, freios ABS com EBD e sistemas avançados de assistência à condução, como piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, monitoramento de ponto cego e alerta de tráfego cruzado.

Recursos como partida por botão, travas de segurança para crianças, sensores de estacionamento e Start/Stop reforçam a praticidade do sedan.

Desempenho e eficiência

Se destaca pela boa resposta em retomadas, mostrando-se competitivo frente aos rivais mais tradicionais.

O sistema híbrido contribui com torque extra, enquanto a condução é suave. A eficiência de combustível é considerada satisfatória para a categoria.

Preço e custo-benefício

Especialmente quando comparado a sedãs médios consolidados, o veículo é uma das opções mais vantajosas do mercado.

Traz valor de tabela a partir de R$ 139.990, que se reforça com o pacote de equipamentos, tecnologia e conforto superiores ao de grandes rivais da categoria – o Corolla, por exemplo, é vendido a partir de R$ 199.990 na versão híbrida.

Para quem busca um sedã médio completo, a diferença de R$ 60 mil reais torna, claro, a escolha ainda mais irresistível pelo modelo da CAOA Chery.

Atualizações na linha 2025

A linha 2025 do Arrizo 6 Pro veio com pacote Max Drive completo, trazendo os sistemas mencionados como assinatura do modelo. A versão atualiza o sedã com recursos de segurança e tecnologia que aumentam potencialmente sua competitividade e reforçam seu apelo frente aos concorrentes.

Arrizo 6 Pro é boa alternativa ao Corolla?

Sem dúvidas é uma alternativa ao Toyota Corolla ao combinar design atraente, tecnologia avançada e excelente custo-benefício para quem busca um sedã completo. Fica um pouco atrás somente em consumo de combustível.

Entenda melhor na tabela a seguir:

Característica Arrizo 6 Pro Corolla Altis Hybrid Preço R$ 139.990 R$ 199.990 Seguro / IPVA R$ 4.060 / 5.600 R$ 5.800 / 8.000 Motorização 1.5 Turboflex

+ híbrido-leve 48V 1.8 aspirado Potência 160 cv 122 cv Torque (combinado) 25,5 kgfm 16,6 kgfm Velocidade Máxima 195 km/h 180 km/h Aceleração 9 segundos 12 segundos Consumo (cidade/estrada) 8,9 / 9,9 km/l (A)

12,5 / 13,5 (G) 12,5 / 10,7 km/l (A)

17,5 / 15,2 (G)

Neste link, você confere os descontos promovidos pela EXAME em parceria com a CAOA e o Mundo Zero Km!

Perfis de consumidor

O Arrizo 6 Pro é ideal para quem busca conforto e tecnologia. Atrai quem valoriza desempenho, e também condutores dispostos a investir em uma marca em plena ascensão que oferece um pacote completo e diferenciado, sem precisar se prender aos modelos tradicionais do mercado.

Se você busca um sedã moderno, ele surge como uma escolha que vale a pena considerar seriamente.