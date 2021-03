Arranha-céu na praia: construtora tem prédio de até 100 andares e parceria com Havan

Os maiores edifícios do Brasil não estão em nenhuma capital, mas em Balneário Camboriú. Com 56 edifícios da construtora FG Empreendimentos na cidade, e mais de 2 milhões de metros quadrados já construídos, a empresa acaba de lançar mais um prédio com grandes números.

Na Avenida Brasil e a 200 metros da praia Central, a FG erguerá o Grand Place Tower, com 42 andares de luxo e dois apartamentos por andar. Cada apartamento terá 170 metros quadrados, 4 suítes e de 3 a 4 vagas na garagem. Os imóveis custam a partir de R$ 4.200.000. Atualmente, Balneário Camboriú é a terceira cidade com o metro quadrado mais caro do país. Além disso, segundo Altevir Baron, diretor de mercado e marketing da FG Empreendimentos, “os empreendimentos da FG, valorizam em média, 120% do lançamento à entrega”.

Se estar perto da praia não oferece lazer o suficiente, o prédio contará com um “club house”, com 16 espaços que ocupam uma área com mais de 1.900 metros quadrados. O Grand Place Tower terá na cobertura uma abertura estilo "claraboia”, chamado de Sky View, inspirada no Empire State Building.

“Este lançamento, sem sombra de dúvidas, irá movimentar o mercado imobiliário da cidade. Para os próximos dois anos, a FG Empreendimentos projeta lançamentos na ordem de 3 bilhões de reais, em Balneário Camboriú, Praia Brava em Itajaí e, também, estuda investimentos em outras regiões próximas. São empreendimentos cada vez mais surpreendentes, e que prometem desafiar a engenharia civil, pela sua imponência”, comenta Jean Graciola, presidente da FG Empreendimentos.

Sem sombra também é a situação da orla de Camboriú devido aos arranha-céus. Em dezembro do ano passado foi aprovado pelo Governador Carlos Moisés (PSL) e pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina o alargamento da faixa de areia da Praia Central.

Serão retirados 2 milhões de metros cúbicos do fundo do mar, que irão estender a faixa de areia de 25 para 70 metros. A obra, que também irá valorizar o metro quadrado dos residenciais, está prevista para começar em março.

Sobre os empreendimentos surpreendentes mencionados por Graciola, um deles é o Triumph Tower, edifício que terá mais de 100 andares. Segundo a assessoria da FG, o projeto conta com parceria de Luciano Hang, fundador das lojas Havan.

“A parceria com a Havan trará projetos que venham a beneficiar todo o mercado da construção civil, não apenas na região de Balneário Camboriú”. Os projetos estão em estudo e desenvolvimento.