Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver se divorciam

Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver finalizaram oficialmente seu divórcio, mais de dez anos após o início do processo.

Documentos de um tribunal apresentados na terça-feira mostraram que um acordo final havia sido alcançado entre o astro de Exterminador do Futuro e a jornalista americana, terminando formalmente seus 35 anos de casamento.

Os termos do acordo de divórcio não foram tornados públicos.

Shriver, sobrinha do presidente americano assassinado John F. Kennedy, pediu o divórcio em 2011 depois que Schwarzenegger terminou seu mandato como governador da Califórnia e admitiu ter sido pai de um filho com a governanta do casal 14 anos antes.

Schwarzenegger e Shriver se casaram em 1986 e tiveram quatro filhos juntos.