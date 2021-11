Arbitragem feminina apita futebol masculino da Jordânia pela 1ª vez

Uma equipe de arbitragem totalmente feminina se encarregou de uma partida de futebol masculino da primeira divisão da Jordânia pela primeira vez na terça-feira, parte dos esforços do país para divulgar o esporte entre as mulheres.

A juíza Esra'a Al-Mobideen e as assistentes Islam Al-Abadi, Sabreen Al-Abadi e Haneen Murad arbitraram a vitória de 4 x 1 do Sahab sobre o Al-Baqa'a na rodada final da competição.

"No início, os jogadores estavam sorrindo no túnel quando entramos, porque uma garota estava arbitrando e eles ficaram surpresos com a ideia", disse Al-Mobideen.

"Mas, assim que o jogo começou, não houve nenhuma piada e todos ficaram sérios."

A Associação de Futebol da Jordânia quer mais mulheres envolvidas no esporte, e Al-Mobideen disse que está determinada a fazer diferença.

"Ter influência na sociedade é uma ambição minha", acrescentou.

"É importante ter um impacto positivo na sociedade em que vivo. Participar da liga profissional dará uma boa imagem à arbitragem feminina", disse.

"Posso passar a mensagem de que as mulheres podem trabalhar em qualquer campo", acrescentou.